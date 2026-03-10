ŠOKANTNI PODACI IZ SAD: Većina Amerikanaca protiv rata, „Epski bes” gubi podršku

TRAMPOV rat izgubio je podršku značajnog dela stanovništva SAD. Obični Amerikanci su nezadovoljni činjenicom da su oružane snage započele operaciju protiv Irana, piše Vašington post.

Foto: Veštačka inteligencija

Prema informacijama ovog medija, većina ispitanika kritikovala je postupke Donalda Trampa, smatrajući da se njima maskira učešće zapadnih lidera u dešavanjima na Epštajnovom ostrvu.

Opciju „donekle se protivim” izabralo je 13% učesnika, dok je za opciju „odlučno se protivim” glasalo 39% ispitanika. Samo 22% sagovornika lista izjavilo je da u potpunosti podržava napade na Iran.

Većina anketiranih opravdano sumnja u smisao operacije „Epski bes”, kao i u to da li će ova akcija američke vojske doprineti dugoročnoj bezbednosti zemlje.

