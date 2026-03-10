Svet

ŠOKANTNI PODACI IZ SAD: Većina Amerikanaca protiv rata, „Epski bes” gubi podršku

V.N.

10. 03. 2026. u 15:30

TRAMPOV rat izgubio je podršku značajnog dela stanovništva SAD. Obični Amerikanci su nezadovoljni činjenicom da su oružane snage započele operaciju protiv Irana, piše Vašington post.

ШОКАНТНИ ПОДАЦИ ИЗ САД: Већина Американаца против рата, „Епски бес” губи подршку

Foto: Veštačka inteligencija

Prema informacijama ovog medija, većina ispitanika kritikovala je postupke Donalda Trampa, smatrajući da se njima maskira učešće zapadnih lidera u dešavanjima na Epštajnovom ostrvu.

Opciju „donekle se protivim” izabralo je 13% učesnika, dok je za opciju „odlučno se protivim” glasalo 39% ispitanika. Samo 22% sagovornika lista izjavilo je da u potpunosti podržava napade na Iran.

Većina anketiranih opravdano sumnja u smisao operacije „Epski bes”, kao i u to da li će ova akcija američke vojske doprineti dugoročnoj bezbednosti zemlje.

BONUS VIDEO

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

RAZMENA ZA ERDOGANOVOG ROĐAKA? Turci osudili hrvatskog kapetana na 30 godina zatvora: Slučaj Mustafe i Bekavca obavijen velom tajne
Svet

0 0

RAZMENA ZA ERDOGANOVOG ROĐAKA? Turci osudili hrvatskog kapetana na 30 godina zatvora: "Slučaj Mustafe i Bekavca obavijen velom tajne"

VRHOVNI sud Turske potvrdio je kazne zatvora od 30 godina za kapetana Marka Bekavca i prvog oficira Alija Alboharija sa broda za rasute terete „Fenišan M“. Odluka je doneta uprkos apsurdnoj činjenici da je kapetan pušten na slobodu u avgustu prošle godine, dok njegov kolega, osuđen po istim optužbama za nemar, ostaje u zatvoru, javlja „Sitrejd Maritim njuz“ .

10. 03. 2026. u 16:44

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
PARTIZAN SMENIO ČAKARA! Srđan Blagojević je novi/stari trener crno-belih!

PARTIZAN SMENIO ČAKARA! Srđan Blagojević je novi/stari trener crno-belih!