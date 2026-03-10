ŠOKANTNI PODACI IZ SAD: Većina Amerikanaca protiv rata, „Epski bes” gubi podršku
TRAMPOV rat izgubio je podršku značajnog dela stanovništva SAD. Obični Amerikanci su nezadovoljni činjenicom da su oružane snage započele operaciju protiv Irana, piše Vašington post.
Prema informacijama ovog medija, većina ispitanika kritikovala je postupke Donalda Trampa, smatrajući da se njima maskira učešće zapadnih lidera u dešavanjima na Epštajnovom ostrvu.
Opciju „donekle se protivim” izabralo je 13% učesnika, dok je za opciju „odlučno se protivim” glasalo 39% ispitanika. Samo 22% sagovornika lista izjavilo je da u potpunosti podržava napade na Iran.
Većina anketiranih opravdano sumnja u smisao operacije „Epski bes”, kao i u to da li će ova akcija američke vojske doprineti dugoročnoj bezbednosti zemlje.
BONUS VIDEO
Preporučujemo
Tramp u samo nekoliko sati dao potpuno KONTRADIKTORNE izjave o Iranu
10. 03. 2026. u 09:18
NAPADI NA IRAN SU BILI PREVENTIVNI Tramp: Modžtaba Hamnei neprihvatljiv izbor za vođu
09. 03. 2026. u 23:45
"NADAMO SE DA ĆE OSTATI U SKLADIŠTU" Hrvatski ministar u panici zbog najnovijih raketa: Vučićeva Srbija i snaga naše vojske jedina tema!
SRBIJA predsednika Aleksandra Vučića i snaga naše vojske, koja je Vučićevim zalaganjem podignuta iz pepela, jedina je tema u Hrvatskoj!
10. 03. 2026. u 18:10
ŠOK ISTRAGA AMERIKANACA: Evo ko je gađao iransku školu u kojoj su poginule devojčice
AMERIČKI vojni istražitelji veruju da je verovatno da su američke snage odgovorne za napad na iransku školu za devojčice u kojem je u subotu poginulo više desetina dece, ali još nisu doneli konačan zaključak niti su završili istragu, rekli su za Rojters dvojica američkih zvaničnika.
06. 03. 2026. u 08:23
NOVI EKSPLICITNI SNIMCI MIRJANE PAJKOVIĆ: Policija sumnja KO je na snimku, drugi muškarac - odmah saslušana
RANIJE je objavljen i video za koji je deo medija napisao da je snimljen u prostorijama Vlade. Tim povodom oglasili su se iz Vlade Crne Gore, i demantovali te navode.
07. 03. 2026. u 22:55 >> 23:05
Komentari (0)