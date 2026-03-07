AMERIČKI RADARI U PLAMENU: Iran nastavlja sa uništavanjem - SAD u šokantnim gubicima

IRAN je uništio ključni radarski sistem vredan 300 miliona dolara, koji je presudan za vođenje američkih baterija protivraketne odbrane u Zalivu, rekao je američki zvaničnik, rizikujući dalje opterećenje odbrambenih kapaciteta regiona, javlja Blumberg.

Uništenje radara i povezane opreme u vazduhoplovnoj bazi Muvafak Salti u Jordanu u ranim danima rata kasnije je potvrdio jedan zvaničnik, a prethodno je o tome izvestio i CNN na osnovu komercijalnih satelitskih snimaka.

Podaci koje je prikupio tink-tenk Fondacija za odbranu demokratija (FDD) pokazuju dva zabeležena iranska napada u Jordanu: jedan 28. februara i jedan 3. marta. Oba napada su navodno presretnuta.

Međutim, satelitski snimci su pokazali da su uništeni radar RTX Corp. AN/TPY-2 i oprema koju koristi američki sistem protivraketne odbrane THAAD.

Strateški udar za odbranu

„Da je bio uspešan, iranski napad na radar THAAD bio bi jedan od najznačajnijih iranskih napada do sada“, rekao je Rajan Brobst, zamenik direktora Centra za vojnu i političku moć u FDD. „Međutim, američka vojska i njeni partneri imaju druge radare koji mogu da nastave da pružaju vazdušnu i raketnu odbranu, ublažavajući gubitak jednog sistema“, dodao je.

Američke jedinice THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) su dizajnirane da uništavaju balističke rakete na ivici atmosfere i mogu da se suprotstave ozbiljnijim pretnjama nego sistem kratkog dometa Patriot. Pošto je radar AN/TPY-2 sada van upotrebe, zadaci presretanja raketa pašće na sisteme Patriot, kojima već nedostaje raketa PAC-3.

Skupa oprema

SAD imaju osam THAAD sistema širom sveta, uključujući one u Južnoj Koreji i na Guamu. Svaka baterija košta oko milijardu dolara, a radar oko 300 miliona dolara, prema podacima Centra za strateške i međunarodne studije (CSIS).

„Ovo su oskudni strateški resursi i njihov gubitak je ogroman udarac“, rekao je Tom Karako, stručnjak za raketnu odbranu u CSIS-u. „Vojska trenutno ima osam baterija, što je i dalje manje od devet planiranih u strukturi snaga iz 2012. godine. To znači da jednostavno nema rezervnih TPY-2 radara“, objasnio je.

THAAD baterija se sastoji od 90 vojnika, šest lansera montiranih na kamione sa ukupno 48 presretača - osam po lanseru - kao i jednog TPY-2 radara i taktičke jedinice za kontrolu vatre i komunikaciju. Svaka raketa presretač, koju proizvodi Lockheed Martin Corp., košta oko 13 miliona dolara.

„Ako želite da uspostavite integrisanu protivvazdušnu i raketnu odbranu, ovo je samo jedan od elemenata koje stavljate na prvu liniju fronta“, rekao je Vilijam Alberk, viši saradnik u tink-tenku Pacifičkog foruma.

Odbrambeni sistemi pod pritiskom

Ranije u ratu, iranski napad je takođe oštetio radar AN/FPS-132 u Kataru, stacionarni sistem za razliku od mobilnog THAAD-a, prema istraživanju Centra za studije neširenja oružja „Džejms Martin“. Sistem je dizajniran da obezbedi rano upozoravanje i otkrivanje pretnji na velikim udaljenostima, ali mu nedostaje preciznost potrebna za vođenje oružja do njihovih ciljeva.

Sistemi protivvazdušne i raketne odbrane u regionu Zaliva bili su pod intenzivnim pritiskom, a ponekad i preopterećeni, iranskim napadima dronovima i balističkim raketama kao odmazdom. To je izazvalo strahove da bi zalihe naprednih presretača, poput onih za sisteme THAAD i PAC-3, uskoro mogle biti opasno niske.

Prošlog petka, predstavnici odbrambenih kompanija, uključujući Lockheed i RTX, sastali su se u Beloj kući dok Pentagon nastoji da ubrza proizvodnju oružja.

