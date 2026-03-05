IRAN POGODIO KULU U DUBAIJU (VIDEO)
IRANSKI dron ili raketa pogodili su kulu u Dubaiju, tvrdi Kuds.
Snimak napada objavljuju izraelski mediji.
Video-snimak prikazuje preliminarni trenutak udara.
Eksplozija je izazvala oblak dima koji se dizao oko donjeg dela zgrade i rasipao varnice.
Stanovnici Dubaija su požurili u skloništa dok sirene zavijaju širom zemlje, dok Iran nastavlja da gađa Izrael, SAD i njihove baze na Bliskom istoku.
