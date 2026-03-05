Svet

IRAN POGODIO KULU U DUBAIJU (VIDEO)

Novosti online

05. 03. 2026. u 21:10

IRANSKI dron ili raketa pogodili su kulu u Dubaiju, tvrdi Kuds.

ИРАН ПОГОДИО КУЛУ У ДУБАИЈУ (ВИДЕО)

Foto: Printskrin

Snimak napada objavljuju izraelski mediji.

Video-snimak prikazuje preliminarni trenutak udara.

Eksplozija je izazvala oblak dima koji se dizao oko donjeg dela zgrade i rasipao varnice.

Stanovnici Dubaija su požurili u skloništa dok sirene zavijaju širom zemlje, dok Iran nastavlja da gađa Izrael, SAD i njihove baze na Bliskom istoku.

Fudbal
