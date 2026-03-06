ŠOK NA GLASANJU U UN: Amerika otvoreno stala uz Rusiju i Kinu protiv Ukrajine
SJEDINjENE Države pridružile su se u četvrtak Rusiji, Kini i Nigeru u protivljenju rezoluciji koja osuđuje napade na ukrajinsku energetsku infrastrukturu kao pretnju nuklearnoj bezbednosti, koju je usvojio odbor tela UN za nuklearnu energiju, rekle su diplomate.
Rezolucija, koju je usvojio Odbor guvernera Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA) od 35 zemalja, sedma je o Ukrajini otkako je Rusija napala tu zemlju pre četiri godine.
Ovo je prvi put da se Sjedinjene Države protive jednoj od tih rezolucija.
- Iako i dalje podržavamo rad IAEA u toj zemlji, ne podržavamo trenutno razmatranje nepotrebne rezolucije odbora koja ne pomaže u postizanju mira između Ukrajine i Rusije - saopštile su Sjedinjene Države u izjavi odboru pre glasanja.
Predsednik SAD Donald Tramp u protekloj godini vršio je pritisak na Ukrajinu da postigne brz mirovni sporazum koji bi mogao uključiti ustupanje teritorije Rusiji. Ukrajina je isključila mogućnost odustajanja od svoje teritorije.
Rezolucija usvojena većinom glasova
Odbor IAEA usvojio je rezoluciju sa 20 glasova za, među kojima su Francuska, Velika Britanija, Australija, Kanada, Južna Afrika i Argentina, dok je 10 zemalja bilo uzdržano, a četiri su glasale protiv, rekli su diplomati na zatvorenom sastanku.
Među uzdržanima su bili Brazil, Egipat, Maroko i Saudijska Arabija.
Formulacija rezolucije bila je blaža nego u prethodnim dokumentima. U tekstu, u koji je Rojters imao uvid, navodi se da odbor „ponovo naglašava da napadi usmereni na ukrajinsku energetsku infrastrukturu koja snabdeva nuklearne elektrane električnom energijom van lokacije, uključujući Zaporošku nuklearnu elektranu (ZNPP), predstavljaju direktnu pretnju nuklearnoj bezbednosti“.
Glasanje u UN
Do ovog glasanja došlo je nakon što su Sjedinjene Države bile uzdržane u Generalnoj skupštini UN na godišnjicu invazije u februaru, kada je usvojena rezolucija koja podržava Ukrajinu, njene međunarodne granice i izražava zabrinutost zbog intenziviranja ruskih napada na civile i ključnu energetsku infrastrukturu.
Ta rezolucija usvojena je sa 107 glasova za, 12 protiv i 51 uzdržanim. Sjedinjene Države su tada saopštile da tekst rezolucije Generalne skupštine sadrži formulacije koje bi mogle odvratiti pažnju od aktuelnih pregovora usmerenih na okončanje sukoba.
