OVAKO CIA HOĆE DA SRUŠI IRANSKI REŽIM: Isplivao plan koji je uveliko u toku

AMERIČKA Centralna obaveštajna agencija CIA radi na naoružavanju kurdskih snaga u cilju podsticanja njihove pobune u Iranu, rekli su neimenovani izvori za CNN.

Kurdski borci raspoređeni su od pograničnog područja u Iranu, preko autonomnog regiona Iraka do milicija u Siriji, navodi tv mreža.

Kurdske opozicione grupe u egzilu na severu Iraka rekle su da imaju planove da pređu granicu sa Iranom, ali da njihovi borci to još nisu učinili jer čekaju da snage SAD i Izraela prvo oslabe iranske snage.

- Pripremali smo se za ovo poslednjih 47 godina, od doba Islamske Republike - izjavila je Hana Jazdanpana iz Kurdistanske partije slobode (PAK), koja tvrdi da ima najvecu oružanu snagu, prenosi BBC. Prema njenim rečima, "nije se pomerio nijedan Pešmerga", što je kurdska reč za one koji se suočavaju sa smrću.

Jazdanpana je rekla za BBC da šest opozicionih grupa, koje su nedavno formirale koaliciju, koordinira jedna sa drugom politički i vojno i da se niko ne kreće sam.

Prema njenoj oceni, borci ne bi trebalo da napreduju ove sedmice, jer SAD moraju najpre da "utru put.

- Ne možemo da se pomerimo ako vazduh iznad nas nije očišcen. Potrebno nam je da se unište skladišta oružja režima. U suprotnom, to bi bilo samoubistvo. Režim je veoma brutalan, a najnaprednije oružje koje imamo je kalašnjikov - navela je ona.

Kako kaže, želi da SAD uvedu zonu zabrane leta kako bi zaštitile kurdske borce.

- Tražili smo to mnogo puta. Ja sam bila ta koja je slala imejlove rekavši "hitno nam je potrebno" - izjavila je Jazdanpana.

Bela kuća je demantovala izveštaj da američki predsednik Donald Tramp razmatra naoružavanje Kurda, navodi BBC i podseća da su mnoge Kurde američke snage u prošlosti obučavale za borbu protiv Islamska država u Iraku.

Kurdi, koji su četvrta najveća etnička grupa na Bliskom istoku, raštrkani su između Irana, Iraka, Sirije i Turske.