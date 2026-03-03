IRAN ZAPRETIO: Vrata pakla će se za SAD i Izrael sa svakim minutom sve više otvarati

VAŠINGTON i Tel Aviv čeka odmazda zbog udara na Iran, izjavio je predstavnik Revolucionarne garde Ali Muhamad Naini.

Foto: Profimedia

- Neprijatelj treba da očekuje nastavak ciljanih napada. Vrata pakla će se za SAD i Izrael sa svakim minutom sve više otvarati - prenela je njegove reči agencija Mizan.

Sa druge strane, portparol Ministarstva spoljnih poslova Irana Ismail Bagai ocenio je da uništavanje civilne infrastrukture, škola i zdravstvenih ustanova na teritoriji Islamske Republike predstavlja ratni zločin.

Teheran je naglasio da odgovornim napadima na Izrael i američke objekte na Bliskom istoku ostvaruje svoje pravo na samoodbranu.

(Sputnjik)

BONUS VIDEO: Haos u Iranu: Pale državne zgrade u celoj zemlji - U toku je obojena revolucija