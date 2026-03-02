POGOĐENI ZVANIČNICI PENTAGONA: Iran prešao crvenu liniju - Dron upao u hotel i pogodio metu (VIDEO)

U NAPADU iranskog drona na hotel u Bahreinu povređena su dva pripadnika Ministarstva odbrane Sjedinjenih Američkih Država, navodi se u diplomatskoj depeši.

Foto: Printscreen

Incident se dogodio u glavnom gradu Manami, u trenutku pojačanih bezbednosnih tenzija na Bliskom istoku, dok traju razmene udara između Irana, Izraela i SAD. Prema dostupnim informacijama, povređeni američki zvaničnici zbrinuti su nakon napada, ali detalji o njihovom stanju za sada nisu zvanično saopšteni.

Američka ambasada u Bahreinu odmah je izdala upozorenje državljanima SAD da izbegavaju hotele u Manami zbog povećanog rizika od novih napada. Upozorenje dolazi u trenutku kada se bezbednosna situacija u regionu dodatno komplikuje usled širenja sukoba.

The targeted building of Iran’s drone strike on Bahrain’s capital Manama, is the Grand Air Hotel in Bahrain, where senior US military officers are said to be residing, near the US Fifth Fleet headquarters. pic.twitter.com/zJvsi96xy1 — Francis Gaitho (@FGaitho237) February 28, 2026

Bahrein je domaćin američke Pete flote, što ovu zalivsku državu čini jednim od ključnih vojnih uporišta SAD u regionu. Napad dronom na civilni objekat u Manami predstavlja novu fazu eskalacije, sa potencijalnim posledicama po bezbednost američkog osoblja i regionalnu stabilnost.

Dalji razvoj situacije zavisiće od reakcije Vašingtona i eventualnih dodatnih bezbednosnih mera u Bahreinu i širem regionu Persijskog zaliva.

