POGOĐENI ZVANIČNICI PENTAGONA: Iran prešao crvenu liniju - Dron upao u hotel i pogodio metu (VIDEO)

Ana Đokić

02. 03. 2026. u 19:53

U NAPADU iranskog drona na hotel u Bahreinu povređena su dva pripadnika Ministarstva odbrane Sjedinjenih Američkih Država, navodi se u diplomatskoj depeši.

ПОГОЂЕНИ ЗВАНИЧНИЦИ ПЕНТАГОНА: Иран прешао црвену линију - Дрон упао у хотел и погодио мету (ВИДЕО)

Foto: Printscreen

Incident se dogodio u glavnom gradu Manami, u trenutku pojačanih bezbednosnih tenzija na Bliskom istoku, dok traju razmene udara između Irana, Izraela i SAD. Prema dostupnim informacijama, povređeni američki zvaničnici zbrinuti su nakon napada, ali detalji o njihovom stanju za sada nisu zvanično saopšteni.

Američka ambasada u Bahreinu odmah je izdala upozorenje državljanima SAD da izbegavaju hotele u Manami zbog povećanog rizika od novih napada. Upozorenje dolazi u trenutku kada se bezbednosna situacija u regionu dodatno komplikuje usled širenja sukoba.

Bahrein je domaćin američke Pete flote, što ovu zalivsku državu čini jednim od ključnih vojnih uporišta SAD u regionu. Napad dronom na civilni objekat u Manami predstavlja novu fazu eskalacije, sa potencijalnim posledicama po bezbednost američkog osoblja i regionalnu stabilnost.

Dalji razvoj situacije zavisiće od reakcije Vašingtona i eventualnih dodatnih bezbednosnih mera u Bahreinu i širem regionu Persijskog zaliva.

