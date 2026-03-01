POTVRĐENO: U napadima na Iran poginuli američki vojnici
TRI američka vojnika poginula su, a još petorica su teško ranjena u sklopu operacije „Epski bes”, objavila je Američka centralna komanda (CENTCOM) na društvenoj mreži X.
- Nekoliko drugih vojnika zadobilo je lakše povrede od šrapnela i potrese mozga, te se vraćaju na dužnost. Opsežne borbene operacije se nastavljaju, a naš odgovor je u toku - stoji u objavi.
- Situacija se brzo menja, stoga iz poštovanja prema porodicama nećemo objavljivati dodatne informacije, uključujući identitete poginulih boraca, dok ne prođe 24 sata od obaveštavanja najbliže rodbine.
Zasad nije poznato na koji način su vojnici stradali. Njihova pogibija dolazi u vreme dok Iran uzvraća na američke i izraelske napade, gađajući američke vojne baze širom regiona. Predsednik Donald Tramp još je u subotu ujutru u video izjavi upozorio da bi tokom operacije moglo doći do američkih žrtava.
Uskoro opširnije
Preporučujemo
AMERIČKA VOJSKA PRIZNALA PRVE GUBITKE Tramp: Iran želi da pregovara, pristao sam na razgovor (FOTO/VIDEO)
01. 03. 2026. u 07:31 >> 17:50
AMERIČKA VOJSKA PRIZNALA PRVE GUBITKE Tramp: Iran želi da pregovara, pristao sam na razgovor (FOTO/VIDEO)
DRUGI dan rata na Bliskom istoku, pratite sa nama dešavanja uživo.
01. 03. 2026. u 07:31 >> 17:50
EKSPLOZIJE U DUBAIJU, DOHI, TEL AVIVU: Iran potvrdio smrt Hamneija (FOTO/VIDEO)
IZRAEL i SAD izvele su napad na Iran. U Teheranu su odjeknule detonacije, a kasnije su čule i u drugim mestima. Kako je rečeno, cilj napada je eliminisanje neposrednih pretnji koje dolaze od iranskog režima. Operacija bi, prema pisanju medija, mogla da traje nekoliko dana. U celoj zemlji proglašeno vanredno stanje. SAD su operaciju nazvale "Epski bes".
28. 02. 2026. u 10:41 >> 22:21
BIO U POSETI JUGOSLAVIJI `89: Ko je likvidarni ajtolah Ali Hamnei? Istorijski OBRT za Iran - postoje samo DVE opcije
U AMERIČKO-IZRAELSKOM napadu na Iran, ubijen je vrhovni verski vođa, ajatolah Ali Hamnei dok je obavljao svoje dužnosti u kancelariji u Teheranu.
01. 03. 2026. u 12:45
Komentari (0)