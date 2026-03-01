Svet

POTVRĐENO: U napadima na Iran poginuli američki vojnici

01. 03. 2026. u 16:07

TRI američka vojnika poginula su, a još petorica su teško ranjena u sklopu operacije „Epski bes”, objavila je Američka centralna komanda (CENTCOM) na društvenoj mreži X.

- Nekoliko drugih vojnika zadobilo je lakše povrede od šrapnela i potrese mozga, te se vraćaju na dužnost. Opsežne borbene operacije se nastavljaju, a naš odgovor je u toku - stoji u objavi.

- Situacija se brzo menja, stoga iz poštovanja prema porodicama nećemo objavljivati dodatne informacije, uključujući identitete poginulih boraca, dok ne prođe 24 sata od obaveštavanja najbliže rodbine.

Zasad nije poznato na koji način su vojnici stradali. Njihova pogibija dolazi u vreme dok Iran uzvraća na američke i izraelske napade, gađajući američke vojne baze širom regiona. Predsednik Donald Tramp još je u subotu ujutru u video izjavi upozorio da bi tokom operacije moglo doći do američkih žrtava.

