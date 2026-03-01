Svet

OGLASIO SE PUTIN: "Ubistvo Hamneija cinično kršenje svih normi ljudskog morala i međunarodnog prava"

V.N.

01. 03. 2026. u 11:59

RUSKI predsednik Vladimir Putin izrazio je danas duboko saučešće iranskom predsedniku Masudu Pezeškijanu povodom ubistva vrhovnog vođe Alija Hamneija i njegove porodice, saopštio je Kremlj.

ОГЛАСИО СЕ ПУТИН: Убиство Хамнеија цинично кршење свих норми људског морала и међународног права

Foto: Tanjug

 - Molim vas da primite moje najdublje saučešće povodom atentata na vrhovnog vođu Islamske Republike Iran, Sejeda Alija Hamneija, i članova njegove porodice, počinjenog u ciničnom kršenju svih normi ljudskog morala i međunarodnog prava - navodi se u saopštenju, prenosi agencija RIA Novosti.

Hamnei je ubijen u subotu ujutro usled napada Izraela i Sjedinjenih Država, potvrdila je jutros iranska vlada, a preneli iranski državni mediji.

U subotu su SAD i Izrael pokrenuli seriju udara na iranske mete, uključujući Teheran, uzrokujući štetu i civilne žrtve, nakon čega je Iran pokrenuo odmazdne raketne udare na izraelsku teritoriju, kao i na američke vojne objekte na Bliskom istoku.

Udari na Iran su izvršeni uprkos razgovorima o iranskom "nuklearnom dosijeu“ između Vašingtona i Teherana ove nedelje u Ženevi, uz posredovanje Omana, podseća ruska agencija.

Rusko Ministarstvo spoljnih poslova osudilo je napade SAD i Izraela.

Moskva je saopštila da je odgovornost za negativne posledice krize izazvane ljudskim delovanjem u potpunosti na njima.

(Tanjug)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

EKSPLOZIJE U DUBAIJU, DOHI, TEL AVIVU: Iran potvrdio smrt Hamneija (FOTO/VIDEO)
Svet

0 63

EKSPLOZIJE U DUBAIJU, DOHI, TEL AVIVU: Iran potvrdio smrt Hamneija (FOTO/VIDEO)

IZRAEL i SAD izvele su napad na Iran. U Teheranu su odjeknule detonacije, a kasnije su čule i u drugim mestima. Kako je rečeno, cilj napada je eliminisanje neposrednih pretnji koje dolaze od iranskog režima. Operacija bi, prema pisanju medija, mogla da traje nekoliko dana. U celoj zemlji proglašeno vanredno stanje. SAD su operaciju nazvale "Epski bes".

28. 02. 2026. u 10:41 >> 22:21

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
TEKTONSKI POTRESI! Revolucionarne promene pravila fudbala od Svetskog prvenstva! Ništa više neće biti isto! Ni izmene, ni korneri, ni aut...

TEKTONSKI POTRESI! Revolucionarne promene pravila fudbala od Svetskog prvenstva! Ništa više neće biti isto! Ni izmene, ni korneri, ni aut...