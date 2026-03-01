OGLASIO SE PUTIN: "Ubistvo Hamneija cinično kršenje svih normi ljudskog morala i međunarodnog prava"
RUSKI predsednik Vladimir Putin izrazio je danas duboko saučešće iranskom predsedniku Masudu Pezeškijanu povodom ubistva vrhovnog vođe Alija Hamneija i njegove porodice, saopštio je Kremlj.
- Molim vas da primite moje najdublje saučešće povodom atentata na vrhovnog vođu Islamske Republike Iran, Sejeda Alija Hamneija, i članova njegove porodice, počinjenog u ciničnom kršenju svih normi ljudskog morala i međunarodnog prava - navodi se u saopštenju, prenosi agencija RIA Novosti.
Hamnei je ubijen u subotu ujutro usled napada Izraela i Sjedinjenih Država, potvrdila je jutros iranska vlada, a preneli iranski državni mediji.
U subotu su SAD i Izrael pokrenuli seriju udara na iranske mete, uključujući Teheran, uzrokujući štetu i civilne žrtve, nakon čega je Iran pokrenuo odmazdne raketne udare na izraelsku teritoriju, kao i na američke vojne objekte na Bliskom istoku.
Udari na Iran su izvršeni uprkos razgovorima o iranskom "nuklearnom dosijeu“ između Vašingtona i Teherana ove nedelje u Ženevi, uz posredovanje Omana, podseća ruska agencija.
Rusko Ministarstvo spoljnih poslova osudilo je napade SAD i Izraela.
Moskva je saopštila da je odgovornost za negativne posledice krize izazvane ljudskim delovanjem u potpunosti na njima.
(Tanjug)
