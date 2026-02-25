BRISEL OTVORIO SVE KARTE: Hitno se oglasio Sijarto - Od Mađarske se očekuje da pošalje trupe u Ukrajinu!

NA SASTANKU Saveta za spoljne poslove EU održanom u ponedeljak u Briselu prvi put je jasno izrečeno očekivanje da Mađarska pošalje vojnike u Ukrajinu, izjavio je mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto.

Foto: Profimedia

- Prvi put je izrečeno očekivanje da mađarski vojnici idu u Ukrajinu i jasno je da postoji koordinacija između Evropske komisije i Ukrajine u vezi sa blokadom transporta nafte kroz naftovod ‘Družba’ - rekao je Sijarto obraćajući se poslanicima mađarskog parlamenta, prenosi „Mađarnemzet“.

On je dodao da ukrajinski ministar spoljnih poslova Andrej Sibiga nije mogao da odgovori na pitanje zašto ne dozvoljavaju nezavisnim stručnjacima iz Mađarske i Slovačke da ispituju naftovod „Družba“.

Prema njegovim rečima, time je postalo jasno da Evropska komisija i Ukrajinci deluju zajedno u blokadi isporuka nafte kroz taj naftovod.

Sijarto je napomenuo da je Sibiga, kada mu je postavljeno pitanje o dolasku mađarskih i slovačkih stručnjaka u Ukrajinu, nakon duže tišine rekao da o tome mora da se konsultuje.

On je naglasio da je iz ovog razgovora jasno da nema tehničkih, fizičkih ili inženjerskih prepreka za ponovni transport nafte kroz naftovod. Foto: AP Photo/Virginia Mayo

Takođe je kritikovao Brisel zbog pokušaja da EU postane vojni savez, što bi podrazumevalo vojne obaveze za članice.

Prema njegovim rečima, Evropska unija želi da nastavi rat, jer bi mirovni sporazum sada bio štetan za Ukrajinu i EU, dodajući da građani, kada se rat završi, mogu da postave pitanje zašto nisu potpisali bolji sporazum još ranije.

Sijarto je izrazio zabrinutost zbog pokušaja da Mađarska bude uvučena u rat, ističući da njegova zemlja neće podržati planove koji bi mogli da dovedu do slanja mađarskih trupa u Ukrajinu i do slanja novca Kijevu.

Mađarski ministar spoljnih poslova podsetio je da je Ukrajina primila više finansijske pomoći od Evropske unije u poslednje četiri godine nego Mađarska od svog pristupanja Uniji 2004. godine.

Sijarto je optužio EU za nepravilnu raspodelu sredstava, tvrdeći da „želi da potroši sva sredstva na beznadežan rat koji ne može da se dobije, bacajući novac Evropljana u bezdan“. Kako je naveo, EU je od početka sukoba u Ukrajini pružila 193 milijarde evra pomoći Ukrajini, što je, kako je rekao, „tri puta više“ nego što je Mađarska dobila od pristupanja.

Takođe je naglasio da je sada na stolu zahtev za dodatnim ratnim zajmom od 90 milijardi evra, naglašavajući da bi tvrdnja da će Ukrajina taj dug vratiti bila „drska laž“.

- Kada, iz kojih izvora i kako bi Ukrajina mogla da vrati i jedan jedini evro? -č upitao je Sijarto.

Osim toga, Sijarto je ukazao na planove EU da izdvoji čak 360 milijardi evra za Ukrajinu u sledećem sedmogodišnjem budžetu, što bi se realizovalo kroz zajmove ili preraspodelu sredstava iz drugih sektora.

Ministar je upozorio da bi u tom slučaju „države-članice umirale otplaćujući zajam, a naši unuci i praunuci bili bi zaduženi“.

Sijarto je ocenio da Mađarska mora da ostane neutralna u ovom sukobu i istakao da je cilj vlade očuvanje mira i bezbednosti, kao i ulaganje u vlastiti ekonomski razvoj umesto u ratnu mašineriju.

Ministar je pozvao parlament da podrži predlog rezolucije koja se protivi uvođenju Mađarske u ratna dejstva, naglašavajući da je to ključna garancija za nacionalni suverenitet i očuvanje mira u zemlji.

- Stoga, s poštovanjem molim svoje kolege poslanike da podrže predlog parlamentarne rezolucije podnet na ovu temu, što će biti važna garancija i podrška vladinom stavu u borbama u Briselu u narednim nedeljama i mesecima, jer Mađarska mora da ostane van ovog rata - zaključio je Sijarto.

(Sputnjik)

