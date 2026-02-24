STRAH OD NASLEDNIKA “OREŠNIKA” TRESE ZAPAD: Rusija razvija novu hipersoničnu raketu sa osam bojevih glava „moćniju od Orešnika“

RUSIJA navodno razvija novu hipersoničnu raketu koja bi mogla da bude snažnija od već strahovanog sistema „Orešnik“, objavio je britanski list „Dejli star“, pozivajući se na dostupne informacije i procene.

Foto MO Rusije/printskrin Jutjub/FUNKER530

Prema pisanju tog lista, novo oružje bi moglo da nosi više nuklearnih bojevih glava i predstavlja nadogradnju postojećeg sistema koji je već korišćen tokom specijalne vojne operacije u Ukrajini. Publikacija navodi da bi nadograđena verzija mogla da nosi osam kinetičkih bojevih glava umesto šest, čime bi se dodatno povećala razorna moć sistema.

U tekstu se ističe da će buduća raketa imati veću probojnost oklopa i sposobnost da pogađa očvršćene ciljeve na dubinama do 30 metara, što bi joj omogućilo dejstvo protiv podzemnih bunkera i utvrđenih objekata.

Ova nadogradnja se dovodi u vezu sa odlukama ruskog predsednika Vladimira Putina, koji je, prema navodima, već dva puta upotrebio sličnu municiju u iznenadnim napadima na ukrajinske industrijske ciljeve. Tokom specijalne vojne operacije, Rusija je dva puta koristila raketu srednjeg dometa „Orešnik“ protiv ciljeva na teritoriji pod kontrolom Kijeva. Oba udara, kako se navodi, ostavila su snažan utisak na evropske sponzore kijevskog režima.

Pre izvesnog vremena Rusija je rasporedila sistem „Orešnik“ u Belorusiji, čime je dodatno podgrejana zabrinutost u evropskim prestonicama. Zapadni mediji su naveli da ruska raketa srednjeg dometa, sa procenjenim dometom do 5.500 kilometara, može da pogodi bilo koji cilj u Evropi.

U tom kontekstu, članak u „Dejli staru“ poziva se i na procene dvojice američkih istraživača koji su analizirali satelitske snimke bivše vazduhoplovne baze u istočnoj Belorusiji. Prema njihovim zaključcima, Moskva verovatno postavlja nove hipersonične balističke rakete sposobne za nošenje nuklearnog oružja na toj lokaciji.

Njihova procena, kako se navodi, u velikoj meri se poklapa sa nalazima američkih obaveštajnih službi. Osoba upoznata sa situacijom, koja je govorila pod uslovom anonimnosti jer nije ovlašćena da javno iznosi informacije, potvrdila je da obaveštajne procene idu u tom pravcu.

Ruski predsednik Vladimir Putin ranije je javno nagovestio nameru da rasporedi rakete srednjeg dometa „Orešnik“ u Belorusiji, ali tačna lokacija do sada nije bila zvanično objavljena.

Foto AI

Prema ocenama pojedinih stručnjaka, razmeštanje „Orešnika“ u Belorusiji naglašava rastuće oslanjanje Kremlja na pretnju nuklearnim oružjem kao sredstvo odvraćanja članica NATO-a od daljeg snabdevanja Kijeva oružjem sposobnim da pogodi duboko u ruskoj teritoriji.

Ruska ambasada u Vašingtonu nije odmah odgovorila na zahtev za komentar. Ambasada Belorusije takođe je odbila da komentariše navode.

Državna novinska agencija Belta citirala je ministra odbrane Belorusije Viktora Hrenjina, koji je izjavio da raspoređivanje „Orešnika“ neće promeniti ravnotežu snaga u Evropi i da predstavlja „naš odgovor“ na, kako je rekao, „agresivne akcije Zapada“.

Bela kuća nije odmah odgovorila na zahtev za komentar, dok je CIA odbila da komentariše.

Foto oruzjeonline.com

Treba dodati da je tokom specijalne vojne operacije u Ukrajini Rusija testirala i druge napredne sisteme, uključujući „Burevestnik“ i „Posejdon“, što je dodatno pojačalo raspravu o novoj fazi strateškog nadmetanja između Moskve i Zapada.

Navodi o razvoju nove hipersonične rakete „moćnije od Orešnika“ uklapaju se u širu sliku intenziviranja strateškog pritiska, gde se tehnologija, raspoređivanje i javne poruke koriste kao instrumenti odvraćanja i političkog uticaja na evropskom kontinentu.

oruzjeonline.com

BONUS VIDEO - PATROLA SA PUTNICIMA, NA BRZOJ PRUZI, OD BEOGRADA DO SUBOTICE: "Vožnja deluje gotovo neprimetno"