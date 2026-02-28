57 MRTVIH UČENICA! Jeziva agresija - Broje se mrtva deca u izraelskom napadu na školu (VIDEO)
PEDESET i sedam učenica poginulo je u izraelskom napadu na osnovnu žensku školu u Minabu, gradu u provinciji Hormozgan na jugu Irana.
Iranske vlasti osudile su incident kao "brutalnu agresiju".
Još 60 osoba je povrijeđeno, javila je novinska agencija Tasnim, pozivajući se na iranske zvaničnike.
Iranski mediji prethodno su izvestili da su u pogođenoj školi poginula 42 učenika.
U izveštajima se navodi da je pogođena osnovna škola za devojčice u gradu Minab, u provinciji Hormozgan.
Vlasti u Iranu još nisu komentarisale detalje napada, dok je Izrael do sada odbio da se izjasni o ovoj nesreći.
