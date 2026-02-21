FSB IZNEO ŠOK PODATKE: Ukrajinske snage koriste podatke iz Telegrama u vojne svrhe

Ukrajinske snage i specijalne službe koriste podatke iz Telegrama u vojne svrhe, saopštio je Centar za odnose s javnošću FSB.

Foto: Eks printskrin/Pluton

„Imaju mogućnost da u najkraćem roku dobijaju informacije koje se objavljuju na Telegramu i da ih koriste u vojne svrhe“, navodi se u saopštenju.

FSB tvrdi i da je korišćenje tog mesendžera od strane ruskih vojnika u zoni „SVO“ tokom poslednja tri meseca više puta dovodilo do nastanka pretnji po njihove živote.



Ministarstvo odbrane: Vojska ne koristi Telegram u zoni SVO

Podsetimo, ruska organizacija za nadzor komunikacija Roskomnadzor je prošle nedelje počela da usporava rad aplikacije Telegram. Navode medija o potpunoj blokadi od 1. aprila ta institucija nije ni potvrdila ni demantovala.

Telegram se u zoni „SVO“ ne koristi za upravljanje jedinicama jer se serveri mesendžera nalaze van Rusije, pa protivnik može da dođe do logova poruka i telemetrije, izjavio je komandir voda jedne jedinice grupacije trupa „Istok“ sa nadimkom „Hektor“, čije reči prenosi Ministarstvo odbrane Rusije.

„U zoni specijalne vojne operacije ne koristimo mesendžer Telegram za upravljanje jedinicama, jer su serveri u inostranstvu i protivnik, najverovatnije, može da dobije pristup logovima poruka i telemetriji, što može da dovede do pogibije naših saboraca“, rekao je „Hektor“.

(Sputnjik)