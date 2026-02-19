"EPSTAJN ME PRISILIO NA ODNOS SA ENDRUOM!": Žrtva pedofila otkrila kako je i uhapšeni princ umešan u razvrat
ŽENA koja je kao maloletnica boravila u krugu saradnika Džefrija Epstajna iznela je teške optužbe o seksualnoj eksploataciji i prinudi, navodeći da ju je Epstajn više puta terao na seksualne odnose sa britanskim princom Endruom.
Hapšenje britanskog princa Endrua danas je tema broj jedan u svetu. Iako su mnogi očekivali da se to jednom može dogoditi, zbog ogromne količine dokumenata u dosijeima o pedofilu Džefriju Epstajnu i njegovoj povezanosti sa Endruom, činilo se da je brat kralja Čarlsa ipak zaštićen od privođenja.
Novi dokumenti iz takozvanih “fajlova Džefrija Epstajna”, koji su poslednjih godina predmet sudskih postupaka i međunarodnih istraga, otkrivaju i novo svedočenje pod zakletvom.
Prema njenim recima, bila je "seksualni rob" Džefrija Epstajna. Ističe da je kao dete, kada je imala ni 15 godina, terao na seksualne masaže, nakon čega je prisiljavao na seks, ali i primoravao da spava sa njegovim "moćnim prijateljima".
Kako je ispricala, njen prvi susret sa princom Endruom dogodio se u Londonu, u kući koja je bila u vlasništvu Gislejn Maksvel. Tada joj je, kako tvrdi, rečeno da će upoznati princa i da mora da ispuni sve njegove želje. Navodi da su u kući bili samo Epstajn, Maksvel, princ i ona, dok su telohranitelji čekali napolju.
Maksvel je, prema njenom iskazu, pitala princa da pogodi koliko godina ima, a on je odgovorio 17.
(Republika)
