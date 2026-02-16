NEOČEKIVAN UDAR ZA AMERIKU Holandski ministar odbrane: „Rećiću što ne bih smeo – baš kao i Ajfon, možete da otključate F-35“ (VIDEO)

ODLAZEĆI holandski ministar odbrane Gijs Tuinman izneo je u podkastu BNR Nieuwsradio izjavu koja je izazvala talas reakcija u evropskim bezbednosnim krugovima.

Govoreći o zavisnosti evropskih korisnika od američke softverske infrastrukture na avionima F-35, Tuinman je rekao:

„Ako zaista želite nadogradnju, reći ću vam nešto što nikada ne bih smeo da kažem, ali ću ipak reći: možete da džejlbrejkujete F-35, baš kao i ajfon.“

Izjava ne dolazi slučajno već u trenutku kada se u Evropi još od dolaska Trampa na vlast intenzivira rasprava o strateškoj autonomiji i potencijalnoj mogućnosti da Vašington ograniči ili uslovi softversku podršku neposlušnim saveznicima.

Holandija nije sporedni kupac u programu F-35. Ona je učestvovala u razvoju Joint Strike Fighter programa, uložila oko 800 miliona evra u razvoj, dok je holandska industrija investirala dodatnih 105 miliona evra. Zemlja je naručila 57 aviona F-35, prvi su isporučeni 2022. u vazduhoplovnu bazu Volkel, a 2024. godine proglašena je puna operativna sposobnost.

Upravo zbog tog dubokog učešća u programu i trenutku kada je izrečena, Tuinmanova izjava ima političku težinu. Ona sugeriše da evropski partneri razmišljaju o tehničkim načinima zaobilaženja američke kontrole nad softverskim ažuriranjima, ukoliko bi došlo do političkog zahlađenja odnosa.

BRISEL, F-35, „KILL SWITCH“ I AMERIČKA PODRŠKA

U briselskim bezbednosnim krugovima već gotovo godinu dana traje rasprava o takozvanom „kill switch-u“, odnosno hipotetičkoj mogućnosti da SAD daljinski ograniče ili deaktiviraju funkcionalnost F-35 kod evropskih korisnika.

Tema je dodatno pojačana nakon što su Sjedinjene Države u martu 2025. godine privremeno obustavile tehničku podršku za sisteme elektronskog ratovanja integrisane na F-16 koje su evropske zemlje isporučivale Ukrajini. Taj potez otvorio je pitanje: da li bi slično moglo da se dogodi i sa F-35?

U Berlinu su predstavnici odbrambene industrije i političari postavili javno pitanje da li bi američka administracija mogla da uslovi softverska ažuriranja za F-35, posebno u scenariju u kojem evropske države koriste avion protiv Rusije, dok Vašington vodi drugačiju geopolitičku liniju.

Program F-35 nameće ograničenja operaterima u pogledu samostalnih softverskih izmena. Avioni primaju ažuriranja putem logističke mreže ALIS, koja se postepeno zamenjuje sistemom ODIN. U tom sistemu centralnu ulogu ima američka infrastruktura.

Trenutno je Izrael jedina država koja je uspela da pregovara specifičan aranžman, omogućavajući instalaciju domaćeg softvera na varijanti F-35I „Adir“, kao i operativnu autonomiju izvan standardne ALIS/ODIN mreže.

U briselskim analizama sve češće se postavlja pitanje da li bi i evropske države mogle da krenu sličnim putem, naročito u svetlu promenjene političke dinamike u Vašingtonu.

ŠTA JE ČINjENICA, A ŠTA POLITIČKA KONSTRUKCIJA

Sada dolazimo do ključnog dela. Nema dokaza o daljinskom prekidaču.

Do danas ne postoji verifikovan dokaz da SAD poseduju „kill switch“ koji bi mogao jednim potezom da deaktivira F-35 kod saveznika. Tvrdnja se bazira na pretpostavci o softverskoj kontroli, ali konkretan tehnički mehanizam nikada nije potvrđen.

Ipak, potoji realna softverska zavisnost i to je nesporno. F-35 je mrežno centričan sistem koji zavisi od enkripcionih ključeva, ažuriranja misijskih podataka, logističkih sistema i centralne softverske arhitekture. Bez redovne podrške i ažuriranja, operativne sposobnosti bi se vremenom degradirale. To nije daljinsko gašenje, ali jeste strukturalna zavisnost.

TEMA JE POLITIČKI INSTRUMENTALIZOVANA

U evropskim medijima i političkim krugovima rasprava o „kill switch-u“ koristi se kao argument za veću odbrambenu autonomiju, jačanje sopstvene industrije i potencijalno smanjenje zavisnosti od SAD. U Vašingtonu se, sa druge strane, takve rasprave doživljavaju kao pritisak ili pokušaj pregovaračkog pozicioniranja.

Evropska debata je reakcija na promenjenu američku političku dinamiku i ovo je suština. Rasprava nije nastala u vakuumu. Ona je odgovor na percepciju da američka politika postaje transakciona i manje predvidiva. Ako se bezbednost može uslovljavati političkim interesima administracije, evropske elite koje uporno prate kurs bivše administracije Vašingtona, žele mehanizme osiguranja.

ŠIRA SLIKA: RAT UNUTAR ZAPADA

U pozadini cele rasprave nalazi se širi politički sukob unutar zapadnog bloka. Tema F-35 nije samo tehničko pitanje softvera. Ona je simbol odnosa moći. Ako Evropa zavisi od američkog koda, onda zavisi i od američke politike.

Ako može da „džejlbrejkuje“ avion, makar teoretski, onda se otvara pitanje suvereniteta u digitalnoj eri. U tom smislu, izjava holandskog ministra nije tehnički savet, već politička poruka. Poruka da Evropa razmišlja o alternativama, a to je daleko važnije od same metafore o Ajfonu.

