OD NJIH SU RIMLJANI STREPELI: Ahreolozi pronašli dokaz o životinji koja je dominirala bojištem starog veka

KOST stopala slona koju su pronašli arheolozi u južnoj Španiji mogla bi biti prvi konkretan dokaz o postojanju trupe bojnih slonova legendarnog vojskovođe iz Kartagine Hanibala, koji je sa vojskom prešao Alpe da bi iznenadio Rimljane, saopštili su akademici u naučnom radu koji je objavljen u časopisu Journal of Archaeological Science.

Crteži Hanibalovog rata protiv Rimljana dugo su sugerisali da su slonovi korišćeni u borbama, ali su njihovi skeletni ostaci koji su pronađeni u iskopinama iz gvozdenog doba blizu Kordobe prvi potencijalni dokaz za tu teoriju.

-Pored slonovače, otkriće ostataka slonova u evropskim arheološkim kontekstima je izuzetno retko, saopštio je tim naučnika u radu objavljenom, prenosi BBC.

Hanibal, koji se često smatra jednim od najuspešnijih zapovednika klasičnog doba, predvodio je svoju vojsku iz moćnog carskog grada Kartagine, u današnjem Tunisu, u Evropu dok se borio za kontrolu nad Sredozemnim morem.

Smatra se da je poveo vojnike i životinje iz Kartagine preko Španije i Francuske da bi izvršio invaziju na Italiju, prelazeći Alpe sa 37 slonova 218. godine pre nove ere tokom drugog od takozvanih Punskih ratova.

Pretpostavlja se da ostaci pronađeni u Španiji potiču od životinje koja je uginula pre nego što je stigla do Alpa.

Arheolozi, predvođeni profesorom Rafaelom M. Martinezom Sančezom, pronašli su slonovu kost ispod urušenog zida na lokalitetu zvanom Kolina de los Kemados a rezultati datiranja ugljenikom za procenu starosti kosti pokazale su da ona verovatno potiče iz vremena Drugog punskog rata.

Tim je pronašao i artiljeriju, novčiće i keramiku tokom iskopavanja 2020. godine, što je pružilo dodatne naznake da se tu odigrala bitka.

-Kao strane vrste i najveće žive kopnene životinje, ove uvezene zveri bi zahtevale prevoz brodom, naveli su akademici.

Naučnici su ocenili da je malo verovatno da su transportovane mrtve životinje ali i da će biti veoma teško utvrditi o kojoj vrsti slona je reč.

-Iako (kost) ne predstavlja jedan od mitskih primeraka (slonova) koje je Hanibal preveo preko Alpa, ona bi potencijalno mogla da otelotvoruje prvi poznati ostatak, toliko tražen od strane evropskih naučnika modernog doba, životinja korišćenih u punskim rimskim ratovima za kontrolu Mediterana, zaključuju naučnici u svom radu.

