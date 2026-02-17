SPEKTAKL U NAJAVI! Benfika ponovo "ruši" Real ili sledi osveta u Lisabonu?

Tip fudbal

Benfika dočekuje Real Madrid na "Lužu" u prvom meču plej-ofa faze Lige šampiona (21.00), a sećanje na spektakularnih 4:2 iz poslednjeg kola ligaške faze daje četi Žozea Morinja dodatnu veru da mogu do još jednog velikog podviga protiv "kraljevskog kluba".

СПЕКТАКЛ У НАЈАВИ! Бенфика поново руши Реал или следи освета у Лисабону?

Tim Žozea Murinja jedva je izborio nokaut fazu, a upravo je pobeda nad Realom bila ključna. Velikih 4:2 i pogodak Anatolija Trubina u završnici meča "pogurali" su "orlove" do plej-of runde gde će pokušati da urade "nemoguće" i ponovo nadigraju favorizovane Madriđane.

Benfika je na tom meču pokazala da ume da kazni svaku defanzivnu slabost rivala i da se ne plaši velikih imena.

Generalno se nalazi u odličnoj formi, na poslednjih pet mečeva u svim takmičenjima ima četiri pobede, a kod kuće tradicionalno igra hrabro i agresivno. "Luž" ume da bude pravi veoma teško gostovanje kada se publika uključi u utakmicu, što madridski gigant već osetio na svojoj koži.

Sa druge strane, Real Madrid u Lisabon stiže posle ubedljive pobede nad Real Sosijedadom (4:1), ali evropska forma nije na nivou na koji su navikli navijači "kraljevskog kluba".

Pet pobeda i tri poraza u ligaškoj fazi, uz 12 primljenih golova, pokazuju da odbrana nije bez mane, a Benfika je pokazala da to i te kako ume da iskoristi.

Real će biti oslabljen neigranjem Džuda Belingema i Edera Militaa, dok je Rodrigo suspendovan. Povratak Kilijana Mbapea daje dodatnu snagu napadu, ali pitanje je koliko će gosti rizikovati u prvom meču.

Očekuje se oprezniji pristup i fokus na kontrolu igre na sredini terena.

Benfika, međutim, nema razlog za strah. Sa 10 postignutih golova u ligaškoj fazi i stilom koji podrazumeva brzu tranziciju i direktnost, domaćin će ponovo tražiti ranjivosti u odbrani Madriđana.

Sve ukazuje na još jedan otvoren i dinamičan susret u kojem oba tima imaju argumente u napadu, ali i probleme pozadi.

"NBA All Star". Čuvene tri reči koje su, nažalost, poslednjih godina značile sve samo ne istinsko košarkaško uživanje, ponovo su privukle ogromnu pažnju. A Nikola Jokić je bio sastavni deo tog obnovljenog spektakla. Nije se proslavio, ali... za njega to i nije čudno - on ne pridaje veliki značaj ovim revijalnim susretima, iako je ovoga puta - to bilo kao u stara dobra vremena, istinski spektakluarno. A nadasve uzbudljivo.

