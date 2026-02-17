KREĆE NOKAUT FAZA LIGE ŠAMPIONA! Da li će paklena atmosfera Rams parka "progutati" Juventus?

PRVI čin plej-ofa za osminu finala Lige šampiona donosi nam veoma zanimljiv susret, Galatasaraj dočekuje Juventus u paklenoj atmosferi Istanbula na, uvek do poslednjeg mesta ispunjenom, "Rams parku" (18.45).

Foto: Profimedia

Duel između Galatasaray i Juventus otvara jednu od najzanimljivijih plej-of bitaka u ovogodišnjoj Ligi šampiona.

Turski šampion je prvi put posle 12 godina stigao do nokaut faze elitnog takmičenja i želi da napravi novi korak pred svojim navijačima, dok "bjankoneri“ pokušavaju da prekinu seriju od pet uzastopnih ispadanja u eliminacionim rundama.

Iako su grupnu fazu završili porazom od Sitija na "Etihadu", izabranici Okana Buruka podigli su formu – četiri vezane pobede u svim takmičenjima uz čak 15 postignutih golova.

Mauro Ikardi je u vatrenoj seriji, ali se čeka odluka da li će uz njega od starta krenuti i Viktor Osimen ili će Burak pojačati sredinu terena.

Sa druge strane, tim Lučana Spaletija deluje čvršće nego jesenas, ali i dalje pokazuje slabosti na gostovanjima.

Poraz u derbiju od Intera dodatno je uzdrmao samopouzdanje pred put u Istanbul gde na tri gostovanja nikada nisu savladali Galatasaraj.

Doduše, mora se reći da ekipa izgleda bolje pod Spaletijevim vođstvom nego što je to bio slučaj na startu sezone, iskusni stručnjak radi odličan posao i njegovo dovođenje je jedan od retkih dobrih poteza uprave "stare dame".

Što se tiče izostanaka, domaćini su bez Baltadžija, Lemine i verovatno Kutudžua, dok će kod gostiju meč propustiti Holm, Milik, Dejvid i naravno već duže vremena odsustni Dušan Vlahović.

Galata će sigurno napasti pred svojim navijačima, dok je Juve u poslednje vreme napadački raspoložen i generalno igra mečeve sa velikim brojem pogodaka, te zbog toga predlažemo da ćemo videti bar po jedan pogodak sa obe strane.

