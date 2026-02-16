ŽESTOKE PRETNJE MOSKVI IZ MINHENA: NATO će pokrenuti udare duboko u Rusiji ako se usude da napadnu Baltik

NATO će pokrenuti udare duboko u Rusiji ako se Moskva usudi da izvrši invaziju na baltičke države, upozorio je ministar spoljnih poslova Estonije Margus Cahkna, odbacujući strahove da bi Moskva mogla brzo da osvoji teritoriju na istoku.

Foto: Profimedia

U intervjuu za britanski Telegraf na marginama Minhenske bezbednosne konferencije, on je rekao da će baltičke države Estonija, Letonija i Litvanija "odbiti sve osvajače" i da će nakon toga uslediti razorni kontranapad na rusku teritoriju.

- Dovešćemo rat u Rusiju i imaćemo duboke udare veoma duboko u Rusiji. Tačno znamo šta da radimo. Zato sada ubrzavamo naša ulaganja i razvijamo naše kapacitete... zato ulažemo 5 odsto BDP-a u odbranu u našem regionu - istakao je estonski ministar.

Cahkna je odbacio zabrinutost u odbrambenim krugovima da ruski predsednik Vladimir Putin planira da izvrši invaziju i delimično okupira jednu baltičku državu nakon završetka rata u Ukrajini.

U nedavnoj ratnoj igri, koju su osmislili bivši zvaničnici NATO-a i nemačke vojske, Rusija je okupirala Litvaniju i ostvarila većinu svojih ciljeva za nekoliko dana. Grad Narva u Estoniji, blizu ruske granice, takođe je bio identifikovan kao potencijalna meta invazije.

Međutim, Cahkna ističe da su takvi scenariji zastareli, jer su baltičke države značajno povećale ulaganja u odbranu i sada su potpuno sposobne da se odupru Rusiji.

Foto: Profimedia

- Prethodni planovi su samo govorili: "Ako Rusija dođe, NATO će na kraju pobediti rat". U tom slučaju neće ostati nijedan Estonac. Dakle, ovakvi planovi nas ne zanimaju. Ovo je naš plan, jer nema drugog. Ne možemo da dozvolimo Rusiji da uđe u baltičke države i tek tada da se borimo - dodao je on.

Simulacija o Litvaniji, koju je organizovao nemački list Die Welt, izazvala je veliku kontroverzu, jer je u njemu Rusija izašla kao jasan pobednik, dok je NATO bio paralizovan indecisijom, podseća britanski list.

Tokom simulacije, SAD su odbile da aktiviraju član 5. NATO ugovora o kolektivnoj odbrani, zbog straha da bi to moglo da pokrene Treći svetski rat. Nemačka nije uspela da se odupre ruskim trupama koje su napale Litvaniju, uprkos tome što je imala brigadu stacioniranu u toj zemlji.

Simulacija je predvidela da bi Rusija opravdala svoju invaziju "humanitarnom krizom", slično kao što je tvrdila da je invazija na Ukrajinu pokrenuta u ime zaštite rusko-jezičnih manjina.

Tokom simulacije, ruske trupe su zauzele litvanski grad Marijampole pre nego što su preuzele kontrolu nad strateški važnim Suvalkskim prelazom.

Ishod ove ratne igre razbesneo je lidera Baltičkih zemalja jer je sugerisano da će one biti nesposobne da se odupru invaziji.