Svet

VAJLSOVA PREKINULA NAGAĐANJA: Demantovala sukob sa Ričardom Grenelom - Sastanak Aleksandra Vučića i Trampa nikada nije bio blokiran!

В.Н.

14. 02. 2026. u 14:50

KAKO je prvi objavio "The Pavlovic Today" Suzi Vajls nije blokirala sastanak Vučića i Trampa. Sada lično opovrgava tvrdnje o svađi sa Rikom Grenelom.

ВАЈЛСОВА ПРЕКИНУЛА НАГАЂАЊА: Демантовала сукоб са Ричардом Гренелом - Састанак Александра Вучића и Трампa никада није био блокиран!

Foto: Profimedia

Vajlsova je odbacila tvrdnje da je u svađi sa Grenelom. Šefica kabineta predsednika Donalda Trampa niti se svađa sa Grenelom, niti je blokirala sastanak između Aleksandra Vučića i Trampa u Mar-a-Lagu, kako je prvi objavio „The Pavlovic Today“.

Obnovljene tvrdnje pojavile su se ove nedelje u članku „Dejli mejla“ u kojem se navodi da je Grenel bio u sukobu sa Vajlsovom i da je ona torpedovala sastanak koji je on organizovao između Vučića i Trampa u maju 2025. godine. „Dejli mejl“ je lažno objavio da je Vajlsova lično „blokirala“ susret, ostavljajući Vučića u „nezgodnom položaju“ i signalizirajući da su Grenelovi „dani nezavisnog delovanja“ pod budnom kontrolom. Ali te tvrdnje su već opovrgnute.

Foto: Profimedia

Kada su teorije zavere prvi put počele da kruže u maju prošle godine, portparolka Bele kuće Karolina Livit je ekskluzivno za „The Pavlovic Today“ rekla da je priča „lažna vest“. Livit je kategorično negirala da je šef Trampovog kabineta zabranio Vučiću da prisustvuje događaju u Mar-a-Lagu.

Sada se i sama Vajls umešala. Nakon ponovnog izveštavanja — sa Grenelom u centru tvrdnji — Vajls je telefonirala Dejli mejlu kako bi demantovala izveštaje da se sukobila sa njim na Republikanskoj nacionalnoj konvenciji. „Znate, on mi nije najbolji prijatelj“, rekla je Vajls u petak ujutru. „Ne družimo se posebno, ali ta pomisao da se svađamo — ne znam za to, i ne mislim da on tako misli prema meni.“ Dodala je: „Ne mogu reći da me nikada nisu doveli do suza, ali to nije često — i nikada od njega. Ova svađa se nikada nije dogodila.“

Insajderi iz Bele kuće sugerišu da su oni koji šire ove političke tračeve jednostavno uznemireni Grenelovim kontinuiranim istaknutim položajem i mogućnošću visokog imenovanja. U Vašingtonu, kao i u Rimu, ambicija retko je sport za gledaoce.

Foto: Profimedia

Na početku Trampovog drugog mandata, Grenel je imenovan za specijalnog izaslanika za Venecuelu, sa zadatkom da vodi pregovore sa predsednikom Nikolasom Madurom.

Dejli mejl je takođe izvestio da je Marko Rubio, uz Vajlsovu podršku, „izbacio“ Grenela iz portfelja Venecuele dok se politika zaoštravala. Grenel, prvobitno zadužen za vođenje pregovora sa Nikolasom Madurom, navodno je favorizovao diplomatiju - puštanje zatvorenika, naftne aranžmane, sporo sklapanje dogovora - umesto nediplomatskog pristupa koji je zagovarao Rubio.

Pa ipak, čak i ovde je teško ignorisati širi spoljnopolitički luk. Grenel ostaje arhitekta istorijskog Vašingtonskog sporazuma iz 2020. između Beograda i Prištine - diplomatskog gambita za koji je i sam Tramp jednom naveo da zaslužuje Nobelovu nagradu. Priča da Vajls „mrzi“ Grenela, priča o čeličnom čuvaru kapije Bele kuće koji blokira njegov uspon, je lažna. Gvozdena dama ove Bele kuće nije u ratu. A sastanak Vučića i Trampa nikada nije bio blokiran.

Foto: Profimedia

(The Pavlovic Today)

BONUS VIDEO: 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

GOTOVI SMO! Vojna vežba pokazala - NATO nije spreman?
Svet

0 0

"GOTOVI SMO!" Vojna vežba pokazala - "NATO nije spreman"?

VELIKA NATO vežba „Jež 2025“, održana u Estoniji uz učešće više od 16.000 vojnika iz 12 zemalja, izazvala je znatnu pažnju nakon što su zapadni mediji, pre svega Volstrit žurnal, objavili detalje o njenim rezultatima. U fokusu su bili scenariji u kojima su male grupe operatera dronova, oslanjajući se na ukrajinska iskustva sa ratišta, „virtuelno“ neutralisale znatan broj oklopnih vozila NATO snaga.

14. 02. 2026. u 16:17

Politika
Tenis
Fudbal
OVAJ DERBI ITALIJE IMA VELIKI ZNAČAJ: Juve bi da saplete Inter koji sigurno korača ka novom Skudetu

OVAJ "DERBI ITALIJE" IMA VELIKI ZNAČAJ: Juve bi da "saplete" Inter koji sigurno korača ka novom Skudetu