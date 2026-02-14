VAJLSOVA PREKINULA NAGAĐANJA: Demantovala sukob sa Ričardom Grenelom - Sastanak Aleksandra Vučića i Trampa nikada nije bio blokiran!

KAKO je prvi objavio "The Pavlovic Today" Suzi Vajls nije blokirala sastanak Vučića i Trampa. Sada lično opovrgava tvrdnje o svađi sa Rikom Grenelom.

Foto: Profimedia

Vajlsova je odbacila tvrdnje da je u svađi sa Grenelom. Šefica kabineta predsednika Donalda Trampa niti se svađa sa Grenelom, niti je blokirala sastanak između Aleksandra Vučića i Trampa u Mar-a-Lagu, kako je prvi objavio „The Pavlovic Today“.

Obnovljene tvrdnje pojavile su se ove nedelje u članku „Dejli mejla“ u kojem se navodi da je Grenel bio u sukobu sa Vajlsovom i da je ona torpedovala sastanak koji je on organizovao između Vučića i Trampa u maju 2025. godine. „Dejli mejl“ je lažno objavio da je Vajlsova lično „blokirala“ susret, ostavljajući Vučića u „nezgodnom položaju“ i signalizirajući da su Grenelovi „dani nezavisnog delovanja“ pod budnom kontrolom. Ali te tvrdnje su već opovrgnute.

Kada su teorije zavere prvi put počele da kruže u maju prošle godine, portparolka Bele kuće Karolina Livit je ekskluzivno za „The Pavlovic Today“ rekla da je priča „lažna vest“. Livit je kategorično negirala da je šef Trampovog kabineta zabranio Vučiću da prisustvuje događaju u Mar-a-Lagu.

Sada se i sama Vajls umešala. Nakon ponovnog izveštavanja — sa Grenelom u centru tvrdnji — Vajls je telefonirala Dejli mejlu kako bi demantovala izveštaje da se sukobila sa njim na Republikanskoj nacionalnoj konvenciji. „Znate, on mi nije najbolji prijatelj“, rekla je Vajls u petak ujutru. „Ne družimo se posebno, ali ta pomisao da se svađamo — ne znam za to, i ne mislim da on tako misli prema meni.“ Dodala je: „Ne mogu reći da me nikada nisu doveli do suza, ali to nije često — i nikada od njega. Ova svađa se nikada nije dogodila.“

Insajderi iz Bele kuće sugerišu da su oni koji šire ove političke tračeve jednostavno uznemireni Grenelovim kontinuiranim istaknutim položajem i mogućnošću visokog imenovanja. U Vašingtonu, kao i u Rimu, ambicija retko je sport za gledaoce.

Na početku Trampovog drugog mandata, Grenel je imenovan za specijalnog izaslanika za Venecuelu, sa zadatkom da vodi pregovore sa predsednikom Nikolasom Madurom.

Dejli mejl je takođe izvestio da je Marko Rubio, uz Vajlsovu podršku, „izbacio“ Grenela iz portfelja Venecuele dok se politika zaoštravala. Grenel, prvobitno zadužen za vođenje pregovora sa Nikolasom Madurom, navodno je favorizovao diplomatiju - puštanje zatvorenika, naftne aranžmane, sporo sklapanje dogovora - umesto nediplomatskog pristupa koji je zagovarao Rubio.

Pa ipak, čak i ovde je teško ignorisati širi spoljnopolitički luk. Grenel ostaje arhitekta istorijskog Vašingtonskog sporazuma iz 2020. između Beograda i Prištine - diplomatskog gambita za koji je i sam Tramp jednom naveo da zaslužuje Nobelovu nagradu. Priča da Vajls „mrzi“ Grenela, priča o čeličnom čuvaru kapije Bele kuće koji blokira njegov uspon, je lažna. Gvozdena dama ove Bele kuće nije u ratu. A sastanak Vučića i Trampa nikada nije bio blokiran.

(The Pavlovic Today)

BONUS VIDEO: