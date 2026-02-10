PUTNIČKI AVION SLETEO NA PLAŽU I ZAVRŠIO U VODI: Pogledajte prve snimke evakuacije (VIDEO)

U MOGADIŠU je danas došlo do opasnog incidenta u kojem je putnički avion tipa "Foker 50" prilikom sletanja sleteo sa piste i završio na obali, praktično u vodi, piše Garowe Online.

Foto: X Printscreen/ProfGeesinimo

Avion lokalne avio-kompanije StarSky imao je tehničke probleme ubrzo nakon poletanja sa međunarodnog aerodroma Aden Ade u Mogadišu na letu ka Galkaju.

Iako je letelici odobreno hitno sletanje nazad, prilikom kontakta sa pistom skrenula je sa nje, prešla preko ivice i zaustavila se na plaži uz samu obalu.

BREAKING: A StarSky Fokker 50 crashed shortly after taking off from Mogadishu’s Aden Adde International Airport. Local reports say all passengers managed to evacuate safely.pic.twitter.com/Rdo2t9iEZs — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) February 10, 2026

Svih 55 ljudi spaseno bez težih povreda

Prema izveštajima vlasti, u avionu se nalazilo 55 putnika i članova posade, i svi su evakuisani bez težih povreda zahvaljujući brzoj intervenciji spasilačkih službi.

Fotografije sa mesta događaja pokazuju avion koji leži na peščanoj obali neposredno izvan prostora aerodroma.

Istraga o uzroku izletanja sa piste je u toku, a operacije na aerodromu nakratko su bile obustavljene dok su hitne službe obezbeđivale teren.

Minister of Transport H.E. Mohamed Farah Nuh inspects the crash site at Aden Adde Airport. The Minister confirmed zero casualties following the passenger plane incident. He announced that a full technical investigation has been launched to determine the cause of the crash.… pic.twitter.com/1u8YHgYve6 — SONNA (@SONNALIVE) February 10, 2026