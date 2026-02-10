PUTNIČKI AVION SLETEO NA PLAŽU I ZAVRŠIO U VODI: Pogledajte prve snimke evakuacije (VIDEO)
U MOGADIŠU je danas došlo do opasnog incidenta u kojem je putnički avion tipa "Foker 50" prilikom sletanja sleteo sa piste i završio na obali, praktično u vodi, piše Garowe Online.
Avion lokalne avio-kompanije StarSky imao je tehničke probleme ubrzo nakon poletanja sa međunarodnog aerodroma Aden Ade u Mogadišu na letu ka Galkaju.
Iako je letelici odobreno hitno sletanje nazad, prilikom kontakta sa pistom skrenula je sa nje, prešla preko ivice i zaustavila se na plaži uz samu obalu.
Svih 55 ljudi spaseno bez težih povreda
Prema izveštajima vlasti, u avionu se nalazilo 55 putnika i članova posade, i svi su evakuisani bez težih povreda zahvaljujući brzoj intervenciji spasilačkih službi.
Fotografije sa mesta događaja pokazuju avion koji leži na peščanoj obali neposredno izvan prostora aerodroma.
Istraga o uzroku izletanja sa piste je u toku, a operacije na aerodromu nakratko su bile obustavljene dok su hitne službe obezbeđivale teren.
