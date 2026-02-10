Svet

PUTNIČKI AVION SLETEO NA PLAŽU I ZAVRŠIO U VODI: Pogledajte prve snimke evakuacije (VIDEO)

Новости онлине

10. 02. 2026. u 14:28

U MOGADIŠU je danas došlo do opasnog incidenta u kojem je putnički avion tipa "Foker 50" prilikom sletanja sleteo sa piste i završio na obali, praktično u vodi, piše Garowe Online.

ПУТНИЧКИ АВИОН СЛЕТЕО НА ПЛАЖУ И ЗАВРШИО У ВОДИ: Погледајте прве снимке евакуације (ВИДЕО)

Foto: X Printscreen/ProfGeesinimo

Avion lokalne avio-kompanije StarSky imao je tehničke probleme ubrzo nakon poletanja sa međunarodnog aerodroma Aden Ade u Mogadišu na letu ka Galkaju.

Iako je letelici odobreno hitno sletanje nazad, prilikom kontakta sa pistom skrenula je sa nje, prešla preko ivice i zaustavila se na plaži uz samu obalu.

Svih 55 ljudi spaseno bez težih povreda

Prema izveštajima vlasti, u avionu se nalazilo 55 putnika i članova posade, i svi su evakuisani bez težih povreda zahvaljujući brzoj intervenciji spasilačkih službi.

Fotografije sa mesta događaja pokazuju avion koji leži na peščanoj obali neposredno izvan prostora aerodroma.

Istraga o uzroku izletanja sa piste je u toku, a operacije na aerodromu nakratko su bile obustavljene dok su hitne službe obezbeđivale teren.

