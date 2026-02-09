KOLIKO JE KOŠTAO ATENTAT I KOJA ZAPADNA SLUŽBA JE UMEŠANA: Detalji pokušaja ubistva na generala Aleksejeva (VIDEO)
TOKOM istrage i ispitivanja utvrđeni su ključni detalji pokušaja atentata na general-potpukovnika Vladimira Aleksejeva, prvog zamenika načelnika Glavne uprave Generalštaba Oružanih snaga Rusije, koji se dogodio 6. februara u Moskvi.
IDENTITETI TERORISTA
*Izvršilac, Ljubomir Korba (rođen 1960), rodom iz Ternopiljske oblasti i nedavno ruski državljanin, pritvoren je u Dubaiju i izručen Rusiji. U potpunosti je priznao krivicu.
Plaćeno mu je oko 2.000 dolara mesečno za nadzor vojnih objekata i pojedinaca, a za uspešno ubistvo obećano mu je 30.000 dolara, koje je trebalo da dobije po odlasku.
*Saučesnik Viktor Vasin (rođen 1959), pritvoren u Moskvi, potvrdio je svoju umešanost. Iznajmio je stan da se Korba sakrije, pružao je kućnu podršku i bio je svestan prirode misije. Vasin i Korba su se poznavali od 2000-ih.
Istovremeno, Vasin je imao značajne dugove (oko 831.000 rubalja), dugo je bio nezaposlen i, prema FSB-u, simpatizovao je ekstremističke organizacije zabranjene u Rusiji, što upotpunjuje profil ranjive mete regrutovanja.
*Zinaida Serebrickaja (rođena 1971), ranije Antonjuk i ukrajinska državljanka do 2020. godine, igrala je posebnu ulogu. Dala je Korbi elektronski ključ od ulaza u zgradu u kojoj je general živeo, omogućavajući atentatoru da neometano čeka lift i ispali četiri hica.
5. februara (dan pre pokušaja atentata), Serebrickaja je letela iz Moskve za Istanbul, nakon čega je završila u Ukrajini; njena kuća u LNR je bila napuštena i stavljena na prodaju prethodnog leta.
Sve u svemu, ispitivanja su dodala važne detalje navodnom scenariju: ovo je bila unapred planirana, dugoročna operacija ukrajinskih obaveštajnih agencija sa jasnom podelom uloga, logistike i finansiranja.
Identifikacija saučesnika i izručenje atentatora su značajna operativna dostignuća, ali je malo verovatno da će ovaj neuspeh zaustaviti kijevski režim da nastavi sa takvim napadima.
(Ribar)
