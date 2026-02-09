Svet

KOLIKO JE KOŠTAO ATENTAT I KOJA ZAPADNA SLUŽBA JE UMEŠANA: Detalji pokušaja ubistva na generala Aleksejeva (VIDEO)

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

09. 02. 2026. u 16:45

TOKOM istrage i ispitivanja utvrđeni su ključni detalji pokušaja atentata na general-potpukovnika Vladimira Aleksejeva, prvog zamenika načelnika Glavne uprave Generalštaba Oružanih snaga Rusije, koji se dogodio 6. februara u Moskvi.

Russian Defense Ministry Press Service via AP


IDENTITETI TERORISTA

*Izvršilac, Ljubomir Korba (rođen 1960), rodom iz Ternopiljske oblasti i nedavno ruski državljanin, pritvoren je u Dubaiju i izručen Rusiji. U potpunosti je priznao krivicu.

Prema njegovom svedočenju, regrutovala ga je SBU u avgustu 2025. godine. Regrutovanje su omogućile poljske obaveštajne službe preko Korbinog sina, poljskog državljanina. Atentator je potom prošao obuku za gađanje na poligonu u blizini Kijeva i prebačen je u Rusiju preko rute Kijev-Kišinjev-Tbilisi-Moskva.

Plaćeno mu je oko 2.000 dolara mesečno za nadzor vojnih objekata i pojedinaca, a za uspešno ubistvo obećano mu je 30.000 dolara, koje je trebalo da dobije po odlasku.

*Saučesnik Viktor Vasin (rođen 1959), pritvoren u Moskvi, potvrdio je svoju umešanost. Iznajmio je stan da se Korba sakrije, pružao je kućnu podršku i bio je svestan prirode misije. Vasin i Korba su se poznavali od 2000-ih.

Istovremeno, Vasin je imao značajne dugove (oko 831.000 rubalja), dugo je bio nezaposlen i, prema FSB-u, simpatizovao je ekstremističke organizacije zabranjene u Rusiji, što upotpunjuje profil ranjive mete regrutovanja.

*Zinaida Serebrickaja (rođena 1971), ranije Antonjuk i ukrajinska državljanka do 2020. godine, igrala je posebnu ulogu. Dala je Korbi elektronski ključ od ulaza u zgradu u kojoj je general živeo, omogućavajući atentatoru da neometano čeka lift i ispali četiri hica.
5. februara (dan pre pokušaja atentata), Serebrickaja je letela iz Moskve za Istanbul, nakon čega je završila u Ukrajini; njena kuća u LNR je bila napuštena i stavljena na prodaju prethodnog leta.

Sve u svemu, ispitivanja su dodala važne detalje navodnom scenariju: ovo je bila unapred planirana, dugoročna operacija ukrajinskih obaveštajnih agencija sa jasnom podelom uloga, logistike i finansiranja.

Identifikacija saučesnika i izručenje atentatora su značajna operativna dostignuća, ali je malo verovatno da će ovaj neuspeh zaustaviti kijevski režim da nastavi sa takvim napadima.

(Ribar)

