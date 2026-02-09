ČEDOMIR ANTIĆ RAZMONTIRAO TZV. STUDENTSKU LISTU: Studenata nema, a program im je pisala veštačka inteligencija
PROFESOR Čedomir Antić poručio je studentima blokaderima da na njihovoj listi nema studenta.
"To je studentska lista na kojoj studenata nema a program im je pisala veštačka inteligencija!"
