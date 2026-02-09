ČEDOMIR ANTIĆ RAZMONTIRAO TZV. STUDENTSKU LISTU: Studenata nema, a program im je pisala veštačka inteligencija

DUBOKO u metanskoj jami rudnika Lubnica, pod svetlom lampe koja treperi na šlemu, Nenad Đorđević (32) iz Zaječara učinio je ono što se ne uči - da reaguje čovečno i srcem. Kada su se na njegovog kolegu Dragana Nikolova obrušile tone uglja, bez oklevanja je krenuo da ga izbavi, iako je znao da metan ne oprašta ni varnicu i da se život meri sekundama.