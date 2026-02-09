Politika

ČEDOMIR ANTIĆ RAZMONTIRAO TZV. STUDENTSKU LISTU: Studenata nema, a program im je pisala veštačka inteligencija

В. Н.

09. 02. 2026. u 17:37

PROFESOR Čedomir Antić poručio je studentima blokaderima da na njihovoj listi nema studenta.

ЧЕДОМИР АНТИЋ РАЗМОНТИРАО ТЗВ. СТУДЕНТСКУ ЛИСТУ: Студената нема, а програм им је писала вештачка интелигенција

FOTO: Printksrin/TV Prva

"To je studentska lista na kojoj studenata nema a program im je pisala veštačka inteligencija!"

