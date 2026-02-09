DŽEFRI SAKS ODBRUSIO PIRSU MORGANU: "Kad bi SAD bile kažnjene za sve svoje ratne zločine, svet bi bio bolje mesto" (VIDEO)

VODITELj i novinar Pirs Morgan je u svojoj emisiji razgovarao sa Džefrijem Saksom o ratnim zločinima.

Foto: Printscreen/Iks/ Censored Humans

Pirs je naveo Rusiju kao državu sa velikim brojem ratnih zločina.

- Šta se dešava sa zemljom poput Rusije, koja je prema opštem mišljenju počinila bezbroj ratnih zločina u poslednje tri godine? Gađala je i ubijala civile. Mislim da je to neosporno. Kidnapovala je, prema izveštajima, dvadeset hiljada ukrajinske dece. Desio se masakr na mestima kao što je Buča. Bio sam tamo. Apsolutno je užasno ono što se tamo dogodilo. Bilo je seksualnih napada i silovanja ukrajinskih žena i tako dalje. Dakle, čini se neospornim. Počinjen je niz ratnih zločina. Da li je pravedno i pravično da na kraju svega ovoga, pod pretpostavkom da ste u pravu i da je ovo početak kraja, Rusija prođe nekažnjeno za bilo šta od toga? - pitao je Pirs Morgan.

Ekonomista i analitičar Džefri Saks naveo je da svaka država ima iza sebe ratne zločine za koje nisu kažnjene.

- Pa, kada bi Sjedinjene Države bile kažnjene za sve svoje ratne zločine, svet bi bio bolje mesto. I kada bi sve zemlje bile kažnjene za svoje ratne zločine, kada bi Izrael bio kažnjen za svoj genocid pred našim očima, kada bi Sjedinjene Države bile kažnjene za rušenje tolikih režima i izazivanje tolikih ratova, kada bi Sjedinjene Države bile kažnjene za rat u Iraku, kada bi Sjedinjene Države bile kažnjene za državni udar u... Složio bih se sa vama. Bilo bi sjajno kada bi vlade bile odgovorne. Ali ono što mi želimo da uradimo jeste da kažemo da je druga strana ta koja greši, a da ne priznamo sopstvene grehe. U vezi sa ovim, Isus je bio u pravu: „Zašto vidiš trun u oku brata svoga, a brvno u oku svome ne osećaš?“ Po mom mišljenju, to je suština - rekao je Saks, pa dodao:

- Voleo bih da pratim Vašu liniju razmišljanja, Psirse. Slažem se sa njom. Trebalo bi da postoji odgovornost za sve počinjene zločine. A spisak Sjedinjenih Država je tako dugačak. Pratim ga profesionalno više od 40 godina. To je samo jedan ratni zločin za drugim, uključujući saučesništvo u genocidu u Gazi tokom poslednje dve godine - zaključio je Džefri Saks.

Piers Morgan: “What happens to a country like Russia, which committed war crimes emerges unpunished for any of this?”



Jeffrey Sachs: “Well, if the US were punished for all its war crimes, the world would be a better place... if Israel was punished for its genocide...” pic.twitter.com/lc6KNebBEw — Censored Humans (@CensoredHumans) February 9, 2026