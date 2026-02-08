Svet

PRIJAVLJEN RAZORAN ZEMLJOTRES: Evo gde je bio epicentar

В.Н.

08. 02. 2026. u 07:16

Zemljotres magnitude 5,2 stepeni Rihtera zabeležen je u 23.33 časova na području grčkog ostrva Krit.

Foto: Ilustracija/Unsplash

Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smešten je na dubini od približno 31 kilometara ispod površine zemlje.

Za sada nema izveštaja o materijalnoj šteti ili povređenima, a nadležne službe prate situaciju.

