PRIJAVLJEN RAZORAN ZEMLJOTRES: Evo gde je bio epicentar
Zemljotres magnitude 5,2 stepeni Rihtera zabeležen je u 23.33 časova na području grčkog ostrva Krit.
Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smešten je na dubini od približno 31 kilometara ispod površine zemlje.
Za sada nema izveštaja o materijalnoj šteti ili povređenima, a nadležne službe prate situaciju.
(Telegraf)
