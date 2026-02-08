ZATRESLO SE TLO U RUSIJI: Jak zemljotres pogodio ovu oblast
ZEMLjOTRES jačine 4,4 stepena po Rihteru pogodio je jutros sever ostrva Sahalin na Dalekom istoku Rusije, saopštio je regionalni štab ruskog Ministarstva za vanredne situacije.
U saopštenju se navodi da je epicentar zemljotresa bio na dubini od
Ističe se da, prema preliminarnim podacima, nema povređenih, niti štete.
Nije izdato upozorenje na cunami.
(Tanjug)
BONUS VIDEO:
Uhapšen osumnjičeni za paljenje automobila u Beogradu | Požar u ulici Marije Bursać
Preporučujemo
PRIJAVLjEN RAZORAN ZEMLjOTRES: Evo gde je bio epicentar
08. 02. 2026. u 07:16
ZEMLjOTRES POGODIO SRBIJU: Evo gde je bio epicentar
07. 02. 2026. u 07:34
TRESE SE CELA ALBANIJA: Tlo se ne smiruje od sinoć - Prvi zemljotreas bio najjači
05. 02. 2026. u 07:55
ZELENSKI, MRTVI SU: Stravičan snimak i brutalna poruka, javio se Kadirov (VIDEO)
ČEČENSKI lider Ramzan Kadirov objavio je snimak likvidacije ukrajinskih vojnika u Kostjantinjivki u Donjeckoj oblasti u Ukrajini na svom Telegram kanalu.
07. 02. 2026. u 17:05
"PRIŠTINSKA ADMINISTRACIJA UBRZANO ČISTI POKRAJINU OD SRBA" Hitno se oglasilo rusko Ministarstvo spoljnih poslova - "To je licemerno!"
KORISTEĆI uspeh na nedavnim parlementarnim izborima, prištinska administracija forsira čišćenje pokrajine od srpskog stanovništva, saopšteno je iz Ministarstva spoljnih poslova Rusije.
04. 02. 2026. u 13:32
AMERIKANKA IZ "LEPIH SELA": "Srbi su bili svetski neprijatelji broj jedan, zlikovci - ali ne i za mene"
FILM "Lepa sela lepo gore" Srđana Dragojevića važi za jedno od najboljih i najvoljenijih ostvarenja naše kinematografije.
04. 02. 2026. u 10:52
Komentari (0)