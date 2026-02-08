Svet

ZATRESLO SE TLO U RUSIJI: Jak zemljotres pogodio ovu oblast

Ana Đokić

08. 02. 2026. u 07:48

ZEMLjOTRES jačine 4,4 stepena po Rihteru pogodio je jutros sever ostrva Sahalin na Dalekom istoku Rusije, saopštio je regionalni štab ruskog Ministarstva za vanredne situacije.

Foto: Novosti

U saopštenju se navodi da je epicentar zemljotresa bio na dubini od 

13 kilometara, prenela je agencija RIA Novosti.
Ističe se da, prema preliminarnim podacima, nema povređenih, niti štete. 
Nije izdato upozorenje na cunami. 
 

(Tanjug)

RUSI U ŠOKU: Evo šta su uradili njihovoj zvezdi na Zimskim olimpijskim igrama! Ovo se ne pamti!