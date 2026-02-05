TRAMPOVO UPOZORENJE S MOLITVENOG DORUČKA: Ako hrišćani budu napadnuti – odgovoriću nasilno i svirepo
U VAŠINGTONU je održan Nacionalni molitveni doručak na kome se okupljenima obratio predsednik SAD Donald Tramp i između ostalog poručio da će, ako hrišćani budu napadnuti, odgovoriti nasilno i svirepo.
To nije lepo reći, ali je istina, dodao je Tramp.
Istakao je i da će njegov aktuelni predsednički mandat nadmašiti dostignuća njegove prve administracije.
-Imali smo sjajan prvi mandat. Imali smo najveću ekonomiju u istoriji, ali ovaj mandat će to ostaviti iza sebe, rekao je Tramp.
Tramp je izjavio i da Evropa uskoro neće biti u stanju da reši svoju migracionu situaciju.
-Imigracija je mnoge od ovih zemalja učinila neprepoznatljivim, i voleo bih da ih vidim "očišćene". Biće im nemoguće da to uskoro poprave, rekao je predsednik SAD.
Američki lider je takođe rekao da evropska energetska i imigraciona politika imaju razarajući efekat na region.
Molitvenom doručku na poziv Trampove administracije prisustvuju srpski član Predsedništva BiH Željka Cvijanović, vršilac dužnosti predsednika Republike Srpske Ana Trišić Babić i predsednik SNSD-a Milorad Dodik.
sputnikportal.rs
