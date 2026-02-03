DRAMA U ORMUSKOM MOREUZU: Iranski naoružani čamci krenuli na tanker pod zastavom SAD, stigao i američki ratni brod

BRITANSKA kompanija za pomorsku bezbednost Vanguard Tech saopštila je u utorak da su iranski naoružani čamci prišli tankeru pod zastavom Sjedinjenih Američkih Država i zapretili ukrcavanjem na plovilo u Ormuskom moreuzu, pre nego što je brod nastavio put pod vojnom pratnjom. Incident se dogodio u trenutku napetog zastoja između SAD i Irana, samo nekoliko dana uoči očekivanih pregovora.

Foto: Profimedia/Ilustracija

Prema navodima kompanije, tanker „Stena Imperativ“ prilazila su tri para malih naoružanih čamaca koji pripadaju Iranskoj revolucionarnoj gardi, dok je plovio Ormuskim moreuzom, oko 16 nautičkih milja severno od obale Omana.

Naoružani čamci su preko radija pozvali tanker, naređujući kapetanu „da zaustavi motore i pripremi se za ukrcavanje“, ali je brod povećao brzinu i zadržao kurs, naglasila je kompanija, ističući da plovilo nikada nije ušlo u iranske teritorijalne vode.

- Brod sada prati američki ratni brod - navela je Vanguard Tech.

Nastavak plovidbe ka Bahreinu i reakcije bezbednosnih službi

Tanker pod američkom zastavom u utorak popodne je i dalje plovio ka svojoj destinaciji u Bahreinu i, prema podacima sa sajta MarineTraffic, trebalo bi da stigne u luku Sitra 5. februara.

Britanska pomorska bezbednosna agencija UKMTO ranije je prijavila incident, ne navodeći nacionalnost broda ni čamaca koji su mu prišli, već samo da je plovilo „preko VHF radija pozvano od strane više malih naoružanih plovila“, da je ignorisalo zahtev da stane i „nastavilo planiranom rutom“.

Iranian gunboats tried to stop a U.S. tanker in the Strait of Hormuz, but the ship defied the order and sailed on (WSJ). pic.twitter.com/BIjBY9kDGq — Defence Index (@Defence_Index) February 3, 2026

- Nadležni organi sprovode istragu - navela je UKMTO u saopštenju, upozorivši sva plovila u Ormuskom moreuzu „da plove s oprezom i prijavljuju svaku sumnjivu aktivnost“.

Ormuski moreuz je ključni prolaz za globalni transport nafte i tečnog prirodnog gasa i u prošlosti je bio mesto brojnih incidenata usred tenzija između Irana i Zapada.

Iran negira incident, SAD pojačavaju vojno prisustvo

Iranska novinska agencija Fars, blisko povezana sa Revolucionarnom gardom, pozvala se u utorak na neimenovane zvaničnike koji su demantovali izveštaj Vanguard Tech-a, tvrdeći da je jedno plovilo presretnuto nakon što je bez dozvole ušlo u iranske teritorijalne vode.

Međutim, podaci sa MarineTraffic-a pokazuju da je „Imperativ“ ostao u okviru pomorske ekonomske zone Omana dok je prolazio moreuzom.

Visoki zvaničnik Revolucionarne garde prošle nedelje je zapretio da će blokirati prolaz kroz moreuz u slučaju američkog napada, a Garda je tokom vikenda održala i vojne vežbe u ovom strateškom plovnom putu.

Foto Tanjug/AP/Iranska vojska

Predsednik SAD Donald Tramp više puta je pretio da bi mogao da pokrene novi vojni udar na Iran zbog brutalnog gušenja nedavnih protesta u toj zemlji ili ukoliko Teheran odbije da pregovara o novom sporazumu o nuklearnom programu.

Govoreći prošle nedelje za CBS News, Tramp je rekao: „Imao sam“ razgovore sa Iranom poslednjih dana i „planiram“ da ih bude još.

On je naveo da im je u tim razgovorima „rekao dve stvari. Prvo, nema nuklearnog oružja. I drugo, prestanite da ubijate demonstrante. Ubijaju ih na hiljade“.

Najmanje 10 američkih ratnih brodova, uključujući nosač aviona i najmanje pet razarača, kretalo se prošle nedelje ka iranskim priobalnim vodama. Taj raspored Tramp je nazvao „armadom“, dodajući da se nada da neće morati da je upotrebi.

Očekuje se da američki i iranski zvaničnici održe razgovore krajem ove nedelje.

(CBS News)