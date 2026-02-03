Svet

SRBI U ŠOKU GLEDAJU I DELE SNIMAK: Pogledajte kako su ogromni talasi "progutali" omiljeno letovalište naših ljudi u Grčkoj (VIDEO)

В.Н.

03. 02. 2026. u 15:55

SNAŽNO nevreme koje je zahvatilo Halkidiki donelo je neuobičajene prizore iz Pefkohori, grčkog letovališta koje Srbi masovno posećuju svakog leta. Umesto uobičajene zimske tišine, obala izgleda kao pod udarom filmske oluje: talasi prelaze preko čitavog šetališta, a vetar savija palme duž obale Grčke.

СРБИ У ШОКУ ГЛЕДАЈУ И ДЕЛЕ СНИМАК: Погледајте како су огромни таласи прогутали омиљено летовалиште наших људи у Грчкој (ВИДЕО)

Foto: Printskrin Iks/nikana.gr

Snimak objavljen na stranici Nikane.gr prikazuje izuzetno uzburkano more koje zapljuskuje kafiće i kuće tik uz obalu. Pogled na šetalište, koje je tokom sezone gotovo tesno od turista, sada deluje potpuno nadrealno.

Talasi “progutali” obalu, more stiglo do kuća

Najdramatičniji prizori stižu iz zone bliže svetioniku, gde je plaža tradicionalno uža. U tom delu talasi praktično dodiruju same objekte, a usled jakog vetra more se vizuelno “spojilo” sa obalom. Snimci pokazuju palme savijene pod naletima vetra i vodu koja preliva preko celog šetališta, prizor koji se retko viđa čak i tokom zimskih meseci.

Iako ovakve scene nisu iznenađenje za jaku zimu na Halkidikiju, kod brojnih srpskih turista izazvale su nostalgične komentare. Mnogi jedva čekaju maj i početak tradicionalne “seobe Srba na grčko more”, kada se Pefkohori vraća prepoznatljivoj letnjoj gužvi.

Prema navodima Nikane, more je poslednjih dana izuzetno nemirno, a slične slike dolaze iz većeg dela Grčke usled ciklona koji prolazi preko regiona.

(Blic)

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Hadži Purići I 300 medalja šampiona znanja

