RUSI ISPALILI PREKO 500 PROJEKTILA I DRONOVA NA UKRAJINU: Jedan od najrazornijih napada, evo šta su koristili

RUSKE snage su, prema navodima lokalnih kanala za praćenje, u utorak pokušale da raketama H-22 pogode energetske radnike koji su popravljali infrastrukturu u Kijevskoj oblasti - teškim sovjetskim oružjem poznatim po slaboj preciznosti, ali ogromnoj razornoj moći.

Foto: Profimedia/Ilustracija

Kanal eRadar naveo je da su zaposleni u kompanijama DTEK i Ukrenergo, dva velika operatera elektroenergetskog sistema, radili na trafostanici nakon prvih udara. Drugi kanali su javili da su u toku popravke linije koja povezuje Kijev sa jednom nuklearnom elektranom. Zvaničnog saopštenja za sada nije bilo.

Kijev je u 9.56 časova proglasio drugu vazdušnu uzbunu tog dana, upozorivši stanovnike: „Pretnja upotrebe neprijateljskog raketnog naoružanja. Molimo vas da se skloništa odmah koriste!“

🔶️ Last night saw Russia launch its most massive combined attack on Ukraine this year. The approximate trajectory of the missiles and drones is being published by observers.



The primary target of the attack is energy infrastructure. pic.twitter.com/GRNmFAQqOB — Monika (@Monika_is_His) February 3, 2026

U 9.57 časova najveći kanal za praćenje situacije, Nikolajivski Vanek, javio je o lansiranju rakete H-22 u pravcu Borodjanke, grada zapadno od Kijeva, koja je možda bila usmerena na trafostanicu u Makarovskom okrugu - isto postrojenje koje je pogođeno raketama H-22 24. januara.

Masovni kombinovani napad sa više od 500 projektila i dronova

Prema podacima ukrajinskog ratnog vazduhoplovstva, ruske snage su između 18 časova u ponedeljak i ranih sati u utorak izvele masovni kombinovani napad koristeći ukupno 521 sredstvo vazdušnog napada:

4 rakete „Cirkon“/„Oniks“

32 balističke rakete „Iskander-M“/S-300

7 krstarećih raketa H-22/H-32

28 krstarećih raketa H-101/„Iskander-K“

450 dronova „Šahed“, „Gerbera“ i „Italmas“, od čega oko 300 „Šaheda“

Glavne mete bili su regioni Kijeva, Harkova, Dnjepra, Vinice i Odese.

Do 9.30 časova ukrajinska protivvazdušna odbrana oborila je ili neutralisala 450 ciljeva, uključujući 38 raketa i 412 dronova. Ukupno 27 raketa i 31 dron pogodili su 27 lokacija, dok su ostaci pali na još 17 mesta. Sudbina šest raketa još nije potvrđena.

Russian drone attack on Kharkiv today.



A residential building hit, people's apartments are burning down. Five people injured.



Every day, Russia makes the lives of Ukrainians worse. pic.twitter.com/YmWGeBd07O — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) February 3, 2026

Načelnik službe za komunikacije Vazduhoplovnih snaga Jurij Ignat izjavio je da je veliki broj balističkih raketa značajno otežao odbranu.

- Ovog puta ima veoma, veoma mnogo balistike. Od više od 70 raketa oboreno je samo 38, što je i dalje visok broj s obzirom na vrste raketa - rekao je Ignat.

Napadi na termoelektrane i stambene zgrade usred ekstremne hladnoće

Ministar energetike Denis Šmigalj saopštio je da je, uz temperature do -25 stepeni Celzijusa, Rusija pogodila višespratnice i termoelektrane koje su radile isključivo u režimu grejanja u Kijevu, Harkovu i Dnjepru. Ukupno je pogođeno osam regiona.

- Mete su isključivo civilne: Stotine hiljada porodica, uključujući decu, namerno su ostavljene bez grejanja u najgorim zimskim mrazevima - rekao je Šmigalj.

Zamenik gradskog veća Harkova Bogdan Tkačuk, pozivajući se na gradonačelnika Harkova Igora Terehova, izjavio je da je jedna od glavnih gradskih termoelektrana teško oštećena.

⚡️ Ukraine Endured the Most Powerful Mass Attack Since the Beginning of the Year — Energy Infrastructure Was the Main Target



This night, Ukraine endured the most powerful mass attack since the beginning of the year. The main target was energy infrastructure.



The enemy struck in… pic.twitter.com/v7aYI4uBlL — Devana 🇺🇦 (@DevanaUkraine) February 3, 2026

- Terehov je rekao da će oko 800 domova, a možda i nešto više, morati privremeno da ispuste rashladnu tečnost iz sistema grejanja, jer je obnova ove termoelektrane trenutno nemoguća - rekao je Tkačuk na televiziji.

DTEK je potvrdio da su njihove termoelektrane pretrpele ozbiljna oštećenja tokom noćnog granatiranja.

Od oktobra 2025. godine Rusija je izvela devet velikih udara na objekte DTEK-a, a od početka opšte invazije zabeleženo je više od 220 napada na termoelektrane, u kojima je povređeno 59 radnika, a četiri su poginula.

Zelenski: Rusija koristi najhladnije dane za teror

Predsednik Volodimir Zelenski izjavio je da Rusija „koristi najhladnije dane zime da teroriše ljude“ napadima na energetska postrojenja u uslovima ispod nule.

- Rusiji je važnije da iskoristi najhladnije dane zime za terorisanje ljudi nego da koristi diplomatiju - rekao je Zelenski.

On je pozvao na pojačan pritisak na Moskvu kako bi se zaustavili napadi na ukrajinsko stanovništvo.

- Bez pritiska na Rusiju ovaj rat se neće završiti. Moskva bira teror i eskalaciju, i zato je neophodan maksimalan pritisak. Hvala svim partnerima koji to razumeju i podržavaju nas - dodao je.

(Kijev post)