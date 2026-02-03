TROJNI PAKT PROTIV SRBA I SRBIJE: Tirana, Zagreb i Priština održali sastanak - Kreću u ubrzano naoružavanje

NA osnovu zajedničke trilateralne deklaracije, koju su 2025. potpisali ministri odbrane tzv. Kosova, Hrvatske i Albanije, održan je trilateralni sastanak direktora za politiku odbrane i naoružanja, saopštilo je Priština.

Foto AP

Navodi se da ta aktivnost predstavlja jednu od akcija sprovođenja saradnje dogovorene trilateralnim sporazumom o saradnji u odbrani tzv. Kosova, Albanije i Hrvatske.

Delegaciju privremenih prištinskih institucija predvodio je direktor za politiku odbrane Faruk Geci, a na sastanku su razmenjena mišljenja u vezi sa mogućnostima unapređenja zajedničke saradnje u oblasti odbrambenih sposobnosti, saradnje odbrambenih industrija potpisnica, kao i o daljim koracima za sprovođenje Deklaracije.

Deklaracija, navodi se, identifikuje četiri glavna područja dalje trilateralne saradnje, koja uključuju: promociju saradnje u oblasti odbrambenih kapaciteta i odbrambene industrije; povećanje interoperabilnosti kroz obrazovanje, obuku i zajedničke vežbe; rešavanje hibridnih pretnji i jačanje otpornosti; kao i pružanje kontinuirane i pune podrške evroatlantskim integracijama.

- Zajedničkom trilateralnom deklaracijom takođe je potvrđena posvećenost daljem jačanju trilateralne saradnje u oblasti bezbednosti i odbrane između Hrvatske, Albanije i Kosova, sa ciljem povećanja bezbednosti i stabilnosti u Jugoistočnoj Evropi.

U tom kontekstu istaknut je značaj koordinisanih napora u rešavanju novih bezbednosnih izazova, hibridnih pretnji i drugih rizika koji mogu ugroziti regionalnu i međunarodnu stabilnost - navodi se u saopštenju, prenosi Kosovo onlajn.

