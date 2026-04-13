NA BOLOVANJE ZBOG MAMURLUKA: U Nemačkoj je to moguće - Evo šta je razlog

JUTRO posle duge noći ne mora uvek da se završi kafom i stiskanjem zuba za radnim stolom. U Nemačkoj, zemlji poznatoj po preciznim pravilima i strogoj radnoj etici, pitanje bolovanja ne zavisi od toga kako je neko proveo prethodno veče, već od nečega daleko konkretnijeg.

Ključno pitanje koje postavlja nemačko pravo glasi: da li je zaposleni sposoban da radi. Upravo ta logika poslednjih godina izaziva pažnju javnosti, posebno kada se u kontekstu bolovanja pomene mamurluk.

Mamurluk i bolovanje

Nemački sistem bolovanja zasniva se na proceni radne sposobnosti, a ne na moralnoj ili ličnoj odgovornosti zaposlenog. Prema važećim pravilima, svaki radnik koji zbog zdravstvenog stanja nije u mogućnosti da obavlja svoj posao ima pravo na bolovanje, pod uslovom da to stanje potvrdi lekar. Poslodavac dobija informaciju o periodu odsustva, ali ne i o dijagnozi ili uzroku zdravstvenih tegoba.

Ovakav pristup postao je predmet šire rasprave nakon presude Regionalnog suda u Frankfurtu iz 2019. godine, u kojoj je navedeno da se mamurluk može smatrati privremenim poremećajem normalnog stanja organizma. Iako je odluka doneta u kontekstu potrošačkog prava i reklamiranja proizvoda protiv mamurluka, ona je otvorila pitanje kako se ovaj fenomen tumači u širem pravnom okviru, uključujući i radne odnose.

Šta zakon zaista kaže o bolovanju?

U nemačkom radnom pravu ne postoji posebno pravilo koje bi mamurluk automatski prepoznalo kao osnov za bolovanje. Umesto toga, zakon jasno propisuje da je presudno da li je zaposleni objektivno nesposoban za rad. Ako osoba zbog simptoma poput jake glavobolje, mučnine, vrtoglavice ili poremećene koncentracije ne može bezbedno i efikasno da obavlja svoje radne zadatke, lekar može izdati potvrdu o privremenoj nesposobnosti za rad, takozvanu Krankschreibung.

