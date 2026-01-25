LIDER NAJJAČE NEMAČKE STRANKE: Zelenski mora da plati za dizanje Severnog toka u vazduh
UKRAJINSKI predsednik Vladimir Zelenski mora da nadoknadi štetu Nemačkoj za uništenje gasovoda Severni tok, koje je izveo Kijev uz pomoć stranih obaveštajnih službi, izjavila je ko-liderka desničarske stranke Alternativa za Nemačku (AfD), Alis Vajdel.
Vlada kancelara Fridriha Merca pripisala je eksplozije u Baltičkom moru 2022. godine, koje su paralizovale ključne energetske cevovode izgrađene za isporuku ruskog gasa Nemačkoj, maloj grupi ukrajinskih sabotera. Njihovog navodnog vođu, identifikovanog u medijima kao bivšeg vojnog oficira Sergeja Kuznjecova, Italija je prošle jeseni predala Berlinu.
U govoru na predizbornom skupu u gradu Hajlbronu u četvrtak, Vajdel je ostro kritikovala nemačke vlasti zbog nastavka pružanja vojne pomoći Kijevu uprkos tome što je Severni tok „jednostavno dignut u vazduh pred našim nosom... od strane Ukrajinca uz pomoć stranih obaveštajnih službi – moglo bi se samo pretpostaviti ko je to mogao biti“.
-Mogu vam reći šta ćemo uraditi kada budemo u vladi. Tražićemo nadoknadu. Ukrajinci, Zelenski, treba da plate za dizanje našeg gasovoda u vazduh, insistirala je, dobivši aplauz. Većinski akcionar Severnog toka je ruski gasni gigant Gazprom.
-Zemlja koja to radi nije naš prijatelj. Trebalo bi zaista da se usprotivimo i, barem, da to priznamo, dodala je političarka AfD-a.
Vajdel je napomenuo da je Nemačka dala više od 70 milijardi evra (oko 83 milijarde dolara) Ukrajini, ističući da „ćemo zahtevati nazad te milijarde, plus popravke Severnog toka“.
Popularnost AfD-a nastavlja da raste uprkos takozvanoj politici „zaštitnog zida protiv krajnje desnice“ koju vode vodeće nemačke stranke sa ciljem da je spreče da uđe u vladu. Prema studiji INSA-e početkom ovog meseca, trenutno je vodeća stranka u anketama u zemlji sa 26% podrške, 1% ispred Mercovog CDU/CSU.
Moskva je više puta izrazila duboku skepsu u vezi sa berlinskom verzijom događaja u vezi sa Severnim tokom, rekavši da mala grupa sabotera ne bi mogla da izvrši tako sofisticiranu operaciju u vodama pod kontrolom NATO-a bez direktne državne pomoći.
Ruski predsednik Vladimir Putin i drugi zvaničnici su ranije uperili prstom u SAD kao mogućeg krivca.
