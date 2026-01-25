"KO JE RUTE DA ODLUČUJE O SUDBINI DANSKE?" Moskva kipti od besa zbog generalnog sekretara NATO Alijanse

Generalni sekretar NATO-a Mark Rute nema nikakve veze sa Danskom ni sa Grenlandom, zbog čega je nejasno na koji način bi mogao da odlučuje o sudbini danskog kraljevstva, izjavio je portparol predsednika Rusije Dmitrij Peskov novinarima.

Foto: Profimedia

„Ako sebi postavite pitanje kakve veze generalni sekretar NATO-a ima sa Danskom ili Grenlandom, teško da ćete naći odgovor. Nikakve. I kako je gospodin Rute mogao da odlučuje o sudbini danskog kraljevstva — to je takođe nejasno. Mnogo toga čudnog se danas dešava“, naglasio je Peskov.

On je istakao da je Grenland strateški važno mesto u pogledu stabilnosti i bezbednosti.



„Naravno, ovo je zaista strateško mesto u smislu strateške bezbednosti. I, naravno, ne želim da govorim o tome ko bi mogao da ugrožava Grenland, ali nedvosmisleno je da je on veoma važan u smislu strateške stabilnosti i bezbednosti“, dodao je portparol.

Podvukao je da sve što se dešava oko ovog ostrva treba duboko analizirati.

Američki predsednik Donald Tramp 21. januara, nakon razgovora sa Markom Ruteom, izjavio da su se pojavili „obrisi dogovora“ o Grenlandu. Prema pisanju portala Aksios, predlog sporazuma koji je Rute izneo Trampu predviđa očuvanje suvereniteta Danske nad Grenlandom, kao i ažuriranje uslova sporazuma o odbrani ostrva iz 1951. godine.

Takav dogovor bi, kako se navodi, omogućio Sjedinjenim Američkim Državama da na Grenlandu formiraju vojne baze i takozvane „zone odbrane“, ukoliko NATO proceni da je to neophodno.

(Sputnjik)