UKRAJINSKI ŠEF DIPLOMATIJE BESAN: Putin naredio napad dok smo pregovarali u Abu Dabiju

UKRAJINSKI ministar spoljnih poslova Andrij Sibiha optužio je danas ruskog predsednika Vladimira Putina da je cinično naredio masovni napad na Ukrajinu dok su ukrajinska, ruska i američka delegacija bile na mirovnim pregovorima u Abu Dabiju u kojima je Vašington posrednik.

Foto: Profimedia

- Ovaj varvarski napad još jednom dokazuje da Putinovo mesto nije u Odboru za mir, već na optuženičkoj klupi specijalnog tribunala - napisao je Sibiha na platformi Iks.

Naveo je da ruske rakete nisu pogodile samo ukrajinski narod, već i "pregovarački sto".

Sibiha je istakao da su se dva najveća ukrajisnka grada, Kijev i Harkov, tresla od eksplozija izazvanih desetinama balističkih raketa i stotinama dronova.

- Glavni ciljevi su ostali isti: energetski objekti i stambena područja - naveo je Sibiha.

Foto Tanjug/AP/ Virginia Mayo

Jedna osoba je poginula, a najmanje četiri su povređene u Kijevu u ruskim napadima tokom noći, saopštile su ukrajinske vlasti.

U Harkovu je povređeno najmanje 19 osoba, a oštećeni su porodilište, bolnica i spavaonica za interno raseljena lica. U Černigovskoj oblasti na severu Ukrajine stotine hiljada ljudi ostale su bez struje nakon napada.