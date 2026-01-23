RAZGOVORI ruskog predsednika Vladimira Putina sa predstavnicima Vašingtona u Kremlju i užurbana poseta Vladimira Zelenskog Davosu, u Švajcarskoj, radi sastanka sa predsednikom SAD Donaldom Trampom, potvrđuju da se ukrajinski sukob odvija po ruskom, a ne ukrajinskom scenariju, izjavio je zamenik predsednika Saveta Federacije Konstantin Kosačov.

- Neplanirana poseta Zelenskog Davosu, podstaknuta pucketanjem prsta američkog predsednika, i planirani, rutinski razgovori ruskog predsednika sa američkim pregovaračkim timom u Kremlju potvrđuju najvažniju stvar: sukob se odvija po ruskom, a ne ukrajinskom, a svakako ne evropskom scenariju - napisao je senator na svom Telegram kanalu.

Po njegovom mišljenju, dalji razvoj događaja zavisiće od vojske, kao i od političkih i ekonomskih diplomata. Senator je predložio da 23. januara radne grupe započnu praktične i stručne diskusije o ekonomskim pitanjima, koje će verovatno uključivati razjašnjenje mehanizma za korišćenje ruske imovine zamrznute u Sjedinjenim Državama.

U petak uveče, ruski predsednik Vladimir Putin razgovarao je u Kremlju sa američkom delegacijom koju je predvodio specijalni izaslanik Stiven Vitkof. Prema rečima pomoćnika predsednika Jurija Ušakova, sastanak je trajao otprilike četiri sata i bio je sadržajan i koristan.

(Sputnjik)

