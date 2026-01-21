FRANCUSKA DEMANTUJE TRAMPA: "Nije vršio pritisak na Makrona da poveća cene lekova"
FRANCUSKA je odbacila kao "lažnu vest" tvrdnju američkog predsednika Donalda Trampa da je vršio pritisak na francuskog predsednika Emanuela Makrona da poveća domaće cene lekova, nakon pretnje velikim carinama na francuski izvoz u SAD.
- Tvrdi se da je predsednik Makron povećao cenu lekova. On ne određuje njihove cene. One su regulisane sistemom socijalnog osiguranja i ostale su stabilne. Svako ko je kročio u francusku apoteku to zna - saopštilo je francusko predsedništvo na društvenoj mreži X, uz GIF Trampa sa natpisom "lažne vesti", preneo je Rojters.
Tramp je ranije na Svetskom ekonomskom forumu u Davosu rekao da je pretio Makronu carinama kako bi ga nagovorio da poveća cene lekova.
Takođe je zapretio carinama od 200 odsto na francuska vina i šampanjce, ukoliko se Makron ne priključi njegovoj inicijativi Odbora za mir.
