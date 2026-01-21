TAKER KARLSON ŠOKIRAO ZAPAD: Da li je nuklearni Iran rešenje za mir na Bliskom istoku?
AMERIČKI novinar Taker Karlson je na društvenoj mreži "iks" podelio svoje mišljenje o tome da li bi dobijanje nuklearne bombe za Irance moglo biti dobra stvar.
- Da li bi dobijanje nuklearne bombe za Irance moglo biti dobra stvar? Bez obzira da li to neko u spoljnopolitičkom establišmentu priznaje, nuklearizacija Severne Koreje je nesumnjivo stabilizovala Korejsko poluostrvo. Region nije video ratove, pučeve ili promene režima izazvane intervencijom od 2006. godine.
Da li bi Iran, postajući nuklearna sila, imao isti efekat na svoj region? Da li bi to konačno moglo da navede Ameriku da ostavi to područje na miru i podstakne Izrael da odustane od svog deklarisanog cilja kontrole Pojasa Gaze i Zapadne obale?
Da li bi iransku vladu učinilo manje represivnom to što ne bi morala da brine o stalnim ambicijama Zapada da je obezglavi? - napisao je on na svom profilu.
