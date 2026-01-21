Svet

TAKER KARLSON ŠOKIRAO ZAPAD: Da li je nuklearni Iran rešenje za mir na Bliskom istoku?

Ana Đokić

21. 01. 2026. u 20:27

AMERIČKI novinar Taker Karlson je na društvenoj mreži "iks" podelio svoje mišljenje o tome da li bi dobijanje nuklearne bombe za Irance moglo biti dobra stvar.

ТАКЕР КАРЛСОН ШОКИРАО ЗАПАД: Да ли је нуклеарни Иран решење за мир на Блиском истоку?

Foto: Profimedia

- Da li bi dobijanje nuklearne bombe za Irance moglo biti dobra stvar? Bez obzira da li to neko u spoljnopolitičkom establišmentu priznaje, nuklearizacija Severne Koreje je nesumnjivo stabilizovala Korejsko poluostrvo. Region nije video ratove, pučeve ili promene režima izazvane intervencijom od 2006. godine.

Da li bi Iran, postajući nuklearna sila, imao isti efekat na svoj region? Da li bi to konačno moglo da navede Ameriku da ostavi to područje na miru i podstakne Izrael da odustane od svog deklarisanog cilja kontrole Pojasa Gaze i Zapadne obale?

Da li bi iransku vladu učinilo manje represivnom to što ne bi morala da brine o stalnim ambicijama Zapada da je obezglavi? - napisao je on na svom profilu.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
DONALD TRAMP I CELA AMERIKA U ŠOKU: Ni Srbin nije sprečio najneverovatniju sportsku senzaciju svih vremena

DONALD TRAMP I CELA AMERIKA U ŠOKU: Ni Srbin nije sprečio najneverovatniju sportsku senzaciju svih vremena