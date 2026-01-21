IZRAEL IZVEO VAZDUŠNE UDARE NA JUG LIBANA: Tvrde da su likvidirali oficira za vezu Hezbolaha
IZRAELSKA vojska izvela je danas seriju vazdušnih udara na jug Libana i saopštila da je u jednoj od akcija ubila funkcionera Hezbolaha.
Kako javlja Al Džazira, izraelsko ratno vazduhoplovstvo gađalo je naselja Kafur, Džerdžu i Kanarit na jugu Libana.
Izraelska vojska je saopštila da je napala ciljeve povezane sa Hezbolahom u južnom Libanu i da je tokom jednog od udara likvidirala "oficira za vezu Hezbolaha".
Ranije danas, izraelska vojska pozvala je stanovnike tri sela na jugu Libana da odmah napuste svoje domove, uz upozorenja praćena mapama lokacija koje, kako je navedeno, namerava da bombarduje "u bliskom vremenskom periodu".
Time su, prema libanskim navodima, nastavljena kršenja sporazuma o prekidu vatre koji je na snazi od 27. novembra 2024. godine.
Izrael je započeo napade na Liban u oktobru 2023. godine, da bi ih u septembru 2024. proširio u, kako se navodi, rat punog obima, u kojem je, prema zvaničnim podacima, poginulo više od 4.000 ljudi, a oko 17.000 je ranjeno.
(Tanjug)
BONUS VIDEO:
RUSIJA LANSIRALA RAKETU: Pogledajte trenutak lansiranja
