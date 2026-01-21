DRŽALA ŽENU U ROPSTVU 25 GODINA: Stravičan slučaj koji je potresao Veliku Britaniju

ŽENA iz Velike Britanije proglašena je krivom za držanje druge žene sa teškoćama u učenju u zatočeništvu tokom 25 godina i njeno prisiljavanje na rad u uslovima nalik ropstvu, saopštio je sud.

FOTO: N. Skenderija

Mendi Vikson, majka desetoro dece, osuđena je na Krunskom sudu u Glosteru zbog nezakonitog zatvaranja, prinudnog rada i napada koji je prouzrokovao teške telesne povrede, prenosi BBC.

Sudija Ijan Lori opisao je slučaj kao onaj sa "dikensovskim prizvukom".

Sud je utvrdio da je Vikson primoravala žrtvu, identifikovanu kao K, da čisti njen zapušteni dom u Tjuksberiju u grofoviji Glosteršir, da živi od ostataka hrane i da ne sme da napušta kuću.

K. je bila izložena fizičkom i psihičkom zlostavljanju, uključujući premlaćivanje, nanošenje hemikalija po telu i prisilno brijanje glave.

Žrtva je pronađena 15. marta 2021. godine nakon što je jedan od Viksoninih sinova obavestio policiju o zabrinutosti po njenu bezbednost.

Policija je prostoriju u kojoj je spavala opisala kao "zatvorsku ćeliju".

Prema navodima tužilaštva, K. je kao maloletnica 1996. godine predata Vikson, koja je imala slabu vezu sa njenom porodicom, nakon čega je nestala iz javnosti.

Nakon spasavanja, K. sada živi sa hraniteljskom porodicom, pohađa fakultet i putovala je u inostranstvo.

Vikson je puštena uz uslovnu kauciju, a izricanje kazne zakazano je za 12. mart.

(Tanjug)

BONUS VIDEO - PATROLA SA PUTNICIMA, NA BRZOJ PRUZI, OD BEOGRADA DO SUBOTICE: "Vožnja deluje gotovo neprimetno"