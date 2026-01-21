"PUTIN JE ODLIČAN LIDER, A SVIMA SU ISPRANI MOZGOVI" Taker Karlson o predsedniku Rusije
AMERIČKI novinar Taker Karlson je u potkastu "Front Row Seat with Ken Coleman" govorio o predsedniku Rusije Vladimiru Putinu.
On je naveo da je možda Putin loš ostalima, ali da radi dobro za svoj narod.
- Putin je odličan lider. "On je loš" okej, vi ratujete sa njim, razumem. Pogledajte Rusiju 2000-ih, a pogledajte Rusiju danas. Napada Ukrajinu - loše. Ne radim za Putina, ali ako želite da sudite o političkom uspehu na osnovu onoga što je uradio za svoju zemlju, pitajte bilo kog Rusa koji živi u Rusiji šta misle o Putinu. Različita su mišljenja, ali se svi slažu da radi dobru stvar za Rusiju. Bio sam u Rusiji i ne zanima me da li vam se to sviđa ili ne. Moj otac je radio u Rusiji, osamdesetih, devedesetih i rekao mi je "Rusi su interesantni, jako pametni, mnogo toga dobrog može da se kaže o njima, ali je zemlja užasna". Kada sam išao u Rusiju očekivao sam da vidim nešto užasno, ali sam zatekao neverovatno čistu i lepu zemlju. Kada sam se vratio u SAD, prozivali su me dok sam im sve to pričao o Rusiji i govorili mi da umuknem i da je Putin zao. Svima su isprani mozgovi. Prekinite sa apsurdnom propagandom i leksijama. Koristićemo samo jedno merilo, a to je da li osoba koja je na vlasti radi dobro za svoje ljude? - rekao je Taker Karlson.
