BORBENA PRATNJA I RUSKI BOMBARDERI: Preleteli Japansko more (VIDEO)

STRATEŠKI bombarderi Tu-95MS izveli su let, dug 11 sati, iznad neutralnih voda Japanskog mora, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.

Foto Rosoboronexport www.roe.ru

-Strate nosači raketa Tu-95MS, avijacije velikog dometa, izveli su planirani let u vazdušnom prostoru iznad neutralnih voda Japanskog mora. Trajanje leta iznosilo je više od 11 sati, saopšteno je.

Lovačku pratnju obezbeđivale su posade aviona Su-35S i Su-30SM Vazdušno-kosmičkih snaga Rusije.

Ističe se da posade aviona redovno izvode letove iznad neutralnih voda Arktika, severnog Atlantika, Tihog okeana, Baltičkog i Crnog mora.

Svi letovi izvode se striktno u skladu s međunarodnim pravilima korišćenja vazdušnog prostora.

(sputnikportal.rs)

BONUS VIDEO - PATROLA SA PUTNICIMA, NA BRZOJ PRUZI, OD BEOGRADA DO SUBOTICE: "Vožnja deluje gotovo neprimetno"