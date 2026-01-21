BORBENA PRATNJA I RUSKI BOMBARDERI: Preleteli Japansko more (VIDEO)
STRATEŠKI bombarderi Tu-95MS izveli su let, dug 11 sati, iznad neutralnih voda Japanskog mora, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.
-Strate nosači raketa Tu-95MS, avijacije velikog dometa, izveli su planirani let u vazdušnom prostoru iznad neutralnih voda Japanskog mora. Trajanje leta iznosilo je više od 11 sati, saopšteno je.
Lovačku pratnju obezbeđivale su posade aviona Su-35S i Su-30SM Vazdušno-kosmičkih snaga Rusije.
Ističe se da posade aviona redovno izvode letove iznad neutralnih voda Arktika, severnog Atlantika, Tihog okeana, Baltičkog i Crnog mora.
Svi letovi izvode se striktno u skladu s međunarodnim pravilima korišćenja vazdušnog prostora.
