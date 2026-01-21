Svet

SVI ĆE ODGOVARATI! Amerika na nogama posle Trampovih reči u Davosu

В. Н.

21. 01. 2026. u 15:32

PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp prilikom svog obraćanja na Svetskom ekonomskom forumu u Davosu, govorio i o savezništvu sa NATO.

СВИ ЋЕ ОДГОВАРАТИ! Америка на ногама после Трампових речи у Давосу

Gian Ehrenzeller/Keystone via AP

On je napomenuo da je za vreme kada je Džo Bajden bio na vlasti u SAD, bilo najgore stanje u Americi.

- Snažna i sigurna Amerika znači snažan i siguran NATO. Bajden i njegovi saveznici uništili su našu ekonomiju. To je bio najgori predsednik kojeg smo imali, a Evropa ima mnogo takvih. On je bio evropski predsednik. Uradili smo fantastičan posao u prethodnih 12 meseci - izjavio je predsednik SAD.

Takođe je saopštio da će oni koji su učestvovali u krađi izbora 2020. godine biti procesuirani.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
TRAMP SAOPŠTIO UDARNU VEST O GRENLANDU U DAVOSU

TRAMP SAOPŠTIO UDARNU VEST O GRENLANDU U DAVOSU