SVI ĆE ODGOVARATI! Amerika na nogama posle Trampovih reči u Davosu

PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp prilikom svog obraćanja na Svetskom ekonomskom forumu u Davosu, govorio i o savezništvu sa NATO.

Gian Ehrenzeller/Keystone via AP

On je napomenuo da je za vreme kada je Džo Bajden bio na vlasti u SAD, bilo najgore stanje u Americi.

- Snažna i sigurna Amerika znači snažan i siguran NATO. Bajden i njegovi saveznici uništili su našu ekonomiju. To je bio najgori predsednik kojeg smo imali, a Evropa ima mnogo takvih. On je bio evropski predsednik. Uradili smo fantastičan posao u prethodnih 12 meseci - izjavio je predsednik SAD.

Takođe je saopštio da će oni koji su učestvovali u krađi izbora 2020. godine biti procesuirani.