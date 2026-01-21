KAPE PROTIV AMERIKE IDU KAO ALVA: Danci na sve načine izražavaju neslaganje s Amerikom

Bes i zabrinutost ne jenjavaju u Danskoj i na Grenlandu zbog želje američkog predsednika Donalda Trampa da anektira ovu teritoriju.

Foto: Profimedia

– Međunarodno pravo i teritorijalni integritet moraju da se poštuju. Spremni smo na saradnju, ali uvek uz uzajamno poštovanje, i ako toga nema, biće veoma teško izgraditi pouzdano i čvrsto partnerstvo – izjavio je grenlandski premijer Jens Frederik Nilsen, zahvalivši se saveznicima iz EU na podršci.

Dodao je i da je vojna operacija protiv Grenlanda "malo verovatna“, ali da teritorija koju Tramp priželjkuje mora da bude spremna. S druge strane, ima i onih koji ne biraju reči.

– Dragi predsedniče Tramp, slušajte veoma pažljivo. Grenland je deo Danskog kraljevstva već 800 godina. To je integralni deo naše zemlje. Nije na prodaju. Da vam to kažem rečima koje biste možda razumeli: gospodine predsedniče, f.. of – poručio je u Strazburu poslanik Evropskog parlamenta Anders Vistisen (38), obraćajući se Trampu, nakon čega ga je predsedavajući opomenuo zbog neprimerenog izražavanja.

U međuvremenu, butik u Kopenhagenu koji prodaje kačkete sa natpisom „Učinimo da Amerika ode“, aludirajući na Trampov slogan „Učinimo Ameriku opet velikom“, preplavljen je kupcima. U početku je, kažu vlasnici, napravljeno svega stotinak kapa, ali sada više ne mogu da zadovolje potražnju. U ponudi imaju i druge natpise, uključujući još jednu igru reči na danskom jeziku koja znači „Sada je dosta“, a u sebi sadrži ime glavnog grada Grenlanda.

FRANCUZI OTVARAJU KONZULAT U NUKU

Po prvi put, za nekoliko dana bice otvoren i francuski konzulat u Nuku, glavnom gradu Grenlanda. Službenik Ke d'Orseja otputovaće tamo, prema najavama, početkom februara.