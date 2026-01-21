"SAD SU SE VRATILE JAČE, SNAŽNIJE, BOLJE NEGO IKADA PRE" Tramp se obratio u Davosu: Volim Evropu, ali ona ne ide u dobrom smeru

PREDSEDNIK SAD Donald Tramp obratio se na Svetskom ekonomskom forumu u Davosu.

Gian Ehrenzeller/Keystone via AP

Tramp je izjavio da su SAD svetski ekonomski motor i da su pre samo godinu dana pod vođstvom "radikalne levice" bile "mrtva zemlja". Američki predsednik kzao je da se SAD nalaze u "najbržem i najdramatičnijem" ekonomskom rastu u istoriji te zemlje, navodeći da je američki rast "eksplodirao", da su povećane investicije i prihodi, a da je inflacija pobeđena.

- Sjedinjene Države su svetski ekonomski motor. Kada Amerika raste, ceo svet raste - istakao je. Posle godinu dana moje vlasti mi smo bez inflacije, vidimo veoma visok rast ekonomije. Država nijedna nikada nije videla - u 3 rast je 4,7% izvan svih predviđanja, čak i mojih. Više od 9 hiljada milijardi čiste zarade, ljudi su veoma zadovoljni sa mnom - naveo je Tramp prilikom obraćanja.

O ekonomskom rastu SAD

Kako kaže, u jednoj godini su uradili ono što Bajden nije za četiri.

Istakao je da Amerika ima najveći ekonomski rast, te da je ekonomski motor planete.

- Ja volim Evropu i želim da ona napreduje, ali ona ne ide u dobrom smeru - dodao je.

- Mnogi delovi našeg sveta su uništeno pred našim očima, a svetski lideri ne vide šta se dešava pred našim očima - dodao je Tramp.

Američki predsednik zamerio je Evropi na načinu na koji funkcioniše i uništava svoje potencijale.

- Naš cilj je da Ameriku ponovo učinimo velikom - istakao je Tramp.

Smanjio je, kako kaže, najveći deficit u svetskoj istoriji.

- Smanjio sam deficit za 77 procenata u samo jednoj godini - kazao je.

- Nisu mogli da veruju u to šta sam postigao - dodao je.

- Berze cvetaju, rastu. Kao što ste naučili - ako Amerika raste vi pratite. Mi smo kao neka vrsta spajalice - naveo je.

O Venecueli

Govoreći o Venecuela, kazao je da je ona fantastično mesto.

- Venecuela je fantastično mesto, ali su grešili u svojoj politici. Venecuela ća fantastično da napreduje. Venecuela će zaraditi više novca za šest meseci, nego za 40 godina. Kada se napad završio rekli su - hajde da napravimo dogovore. To ljudi treba da rade - istakao je Tramp.

O zelenoj energiji

Kazao je da Evropa treba da zarađuje na zelenoj energiji.

- Cene električni za više od 180 odsto, vetrenjače su širom Evrope i gubitnici su svuda. Da li ste možda pronašli farme vetrenjača u Kini? To izgleda kupuju glupi ljudi. Kina ide u korak sa ugljem, naftom i gasom. Glupi ljudi vole vetrenjače, ali imate sada imigracije i loše ekonomske uslove. SAD se brinu i staraju o ljudima Evrope. Mi verujemo u veze koje delimo sa Evropom. To je civilizacija i želim da ona procveta. Želimo da Evropa bude jaka. Na kraju to je pitanje državne bezbednosti - kazao je.

O Grenlandu

Nijedna nacija ne može da zaštiti Grenland osim SAD, izjavio je američki predsednik i pozvao da se započnu razgovori da SAD kupe to arktičko ostrvo.

- Ja imam najveći respekt prema narodu Grenlanda i Danske. Nijedna nacija nije u stanju da obezbedi Grenland osim SAD. Mi smo postavili baze na Grenlandu zbog Danske. Spasili smo Grenland i spasili svoje neprijatelje da dođu. Videli smo šta se dogodilo u Venecueli, u Drugom svetskom ratu kada je Danska pala pod Nemačku za samo 6 sati i nije mogla da brani ni sebe ni Grenland. Tada smo mi poslali svoju vojsku na Grenland, i oni Nemci, nikada nisu došli tamo. Mi smo se borili da spasemo Dansku. Bez nas, svi bi danas govorili nemački i japanski. Posle rata vratili smo Grenland Danskoj, kako smo bili glupi da to uradimo, a oni su nezahvalni - kazao je.

Rekao je da je Grenland na ključnoj lokaciji između Kine, Rusije i SAD. Istakao je da na Grenlandu postoji mnogo retkih metala, ali da to nije cilj SAD, već "lična i međunarodna bezbednost".

- Nama treba zbog strateške bezbednosti - dodao je. Kaže da je obaveza da Grenland vrate.

- Samo SAD same mogu da odbrane i zaštite to veliko parče leda i to je razlog zbog čega tražim hitne pregovore da ponovo prisvojimo Grenland. Postoje takve teritorije svuda u svetu. To ne bi bila pretnja NATO. Kada mislite o tome, to niko ne može da ospori - navodi.

- Nasledio sam jako lošu situaciju, sa otvorenik granicama, velikom inflacijom. Bajden je dao Ukrajini 350 milijardi dolara. Granice su bile van kontrole - naveo je.

- Nikada ništa nismo tražili, nikada ništa nismo dobili. Ono što traže SAD jeste Grenland. To je veliko parče leda. Mi želimo Grenland kako bi zadržali neprijatelje. To će braniti Kanadu. Premijer Kanade nije bio toliko zahvalan. Kanada živi zahvaljujući nama - naveo je, ističući značaj izgradnje "Zlatne kupole".

- Nećemo dobiti ništa dok ne upotrebimo prekomernu silu, a tada bismo bili nezaustavljivi. Neću da upotrebim silu - poručio je američki lider.

- Uradili smo mnogo toga, svi savršeno pogubljeni - kazao je.

O Makronu

- Gledao sam Makrona juče, u tim prelepim naočarima. Šta se, dođavola, desilo? Bio je žestok - kaže Tramp.

- Sviđa mi se Emanuel, iako možda ne mislite tako. Rekao sam mu – Emanuele, godinama iskorišćavaš Sjedinjene Države. Za tri minuta se predomislio. Govorio mi je ne, ne, ne, neću to da uradim. Rekao sam mu "z...... nas godinama"

O Ukrajini

Evropske zemlje moraju da rade na okončanju rata u Ukrajini, naveo je. Rekao je da veoma dobro poznaje Putina i da je sa njim i ranije razgovarao u Ukrajini.

- On nikad to ne bi uradio da sam ja bio predsednik. A Bajden je dao Ukrajini neverovatnu sumu od 350 milijardi dolara - rekao je Tramp.

- Sada žele da im pomognemo sa Ukrajinom. 31 hiljada vojnika je umrlo u jednom mesecu, to je krvoproliće u Ukrajini. To želim da zaustavim. To su duše, to su mladi ljudi. To je gore nego Drugi svetski rat. Ja razgovaram i sa Putinom i sa Zelenskim, oni žele da naprave dogovor. Moramo da prekinemo taj rat, mnogo duša je izgubljeno - kazao je.

- Postao sam grozno ljudsko biće, a tražim samo parče leda - naveo je.

O NATO

Kaže da je učinio za NATO mnogo više nego bilo koji drugi predsednik.

- Davao sam NATO i evropskim nacijama milijarde za odbranu. Davao sam im toliko novca, a trebalo im je tri godine da naprave jedan projektil. Sav taj novac koji odlazi na neko oružje, možda ćemo ih naterati da prave nešto drugo - rekao je Tramp.

- Snažna i sigurna Amerika znači snažan i siguran NATO. Bajden i njegovi saveznici uništili su našu ekonomiju. To je bio najgori predsednik kojeg smo imali, a Evropa ima mnogo takvih. On je bio evropski predsednik. Uradili smo fantastičan posao u prethodnih 12 meseci - izjavio je predsednik SAD.

O Kini

Kazao je da se trudi da Amerika ostane najvažnija država što se tiče kripto valuta.

- Kina takođe želi veštačku inteliganciju, i ona želi to tržište. Moramo da se vratimo o te tokove. Na kraju, dobio sam naređenje, da kupimo 20 milijardi obveznica - rekao je.

- Mi želimo da radimo sa državama. Bez nas neke zemlje uopšte ne rade - kazao je Tramp.

Kazao je da su u sali trenutno prisutni sjajni lideri i sjajni umovi.

- Hajde da branimo našu zajedničku sudbinu i gradimo budućnost. Mnogi ljudi u ovoj sobi, čestitam vam na vašem sjajnom uspehu. SAD su se vratile jače, snažnije, bolje nego ikada pre. Vidimo se - poručio je.