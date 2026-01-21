EVROPA "PODIŽE GLAVU"? Rasmunsen: Prošlo je vreme laskanja, Tramp poštuje samo silu i snagu - Došlo je vreme da mu se suprotstavimo
BIVŠI premijer Danske i bivši generalni sekretar NATO Anders Fog Rasmusen izjavio je danas da je prošlo vreme laskanja američkom predsedniku Donaldu Trampu i ocenio da je "došlo vreme da mu se suprotstavimo".
On je izjavio da se sada može očekivati odlučniji odgovor iz Evrope američkom predsedniku i dodao da bi, ukoliko Tramp sprovede pretnje o uvođenju dodatnih carina za osam evropskih zemalja, trebalo uvesti uzvratne kaznene carine jer "Tramp poštuje samo silu i snagu", prenosi Bi-bi-si.
Rasmunsen je ocenio da NATO ne bi preživeo ako Tramp sprovede svoju pretnju da preuzme Grenland i dodao da se traži rešenje kako bi se izbegla dalja eskalacija oko tog pitanja.
- Nema smisla imati organizaciju kolektivne odbrane gde jedan saveznik, a u ovom slučaju glavni saveznik, napada drugog saveznika da bi stekao teritoriju - rekao je Rasmunsen i dodao u šali da bi umesto Nobelove nagrade za mir, Tramp mogao biti nominovan za evropsku Šumanovu nagradu za promociju bliže evropske integracije "jer je više od bilo koga doprineo ujedinjenju na evropskom kontinentu".
Rasmusen je rekao da bi uprkos skandaloznim ispadima Trampa Evropljani trebalo da nastave da tragaju za načinima da se izbegnu sukobi, uključujući obnovu sporazuma SAD - Danska iz 1951. godine i otvaranje puta za trajnije prisustvo NATO na Grenlandu i Arktiku.
Prema njegovim rečima, u moguća rešenja spadaju i novi investicioni dogovori o eksploataciji retkih mineralnih resursa na Grenlandu i novi mehanizam nadzora investicija usmeren na sprečavanje upliva kineskog ili ruskog novca na Grenland.
(Tanjug)
BONUS VIDEO:
RUSIJA LANSIRALA RAKETU: Pogledajte trenutak lansiranja
Preporučujemo
KANADA SE SPREMA ZA RAT SA TRAMPOM? Vojska simulirala napad SAD, koristili su ovu taktiku
20. 01. 2026. u 20:59 >> 21:27
"SRPSKA SE TRUBA S KOSOVA ČUJE" ZA POBEDNIKA MATEJU: Oboren rekord na Gazivodama - Stotine mladića i devojaka plivalo za Časni krst (VIDEO)
PLIVANjE za Časni krst održano je tradicionalno na jezeru Gazivode. Ovogodišnji pobednik je Mateja Kasalović.
19. 01. 2026. u 13:55
KALINKA JE IMALA 14 GODINA KAD JE BRUTALNO UBIJENA: Otac 30 godina istraživao zločin, svi ga smatrali ludim - prava istina je šokirala svet!
ANDRE Bamberski je penzioner, a tri decenije života je posvetio razotkrivanju smrti svoje ćerke.
19. 01. 2026. u 13:58
MIRA ADANjA POLAK PRODALA SVU IMOVINU Nije ostalo ništa: "Sve što je moglo da se proda, prodala sam..."
PRIVATNOST nikada nije delila sa širokim auditorijumom...
20. 01. 2026. u 09:05
Komentari (0)