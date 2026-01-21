DANCI ŽELE DA „KUPE“ KALIFORNIJU: Satirična peticija sakupila više od 280.000 potpisa - „Učinimo Kaliforniju ponovo velikom“

SATIRIČNA peticija kojom se Danska poziva da „kupi“ Kaliforniju prikupila je više od 280.000 potpisa kao odgovor na ponovljene izjave američkog predsednika Donalda Trampa o nameri da Sjedinjene Američke Države preuzmu Grenland, piše danas Njuzvik.

Foto: Profimedia

Kampanja, pokrenuta na stranici Denmarkification.com pod sloganom „Učinimo Kalifornijom ponovo velikom“, predviđa svet u kojem Danska kupuje najmnogoljudniju američku državu, preimenuje je u „Novi Dansku“, a Diznilend u „Zemlju Hansa Kristijana Andersena“.

Tramp je ponovio upozorenje o strateškoj važnosti Grenlanda, navodeći da je to arktičko ostrvo potrebno SAD iz bezbednosnih razloga, ali su njegove izjave oštro kritikovali evropski čelnici, nakon čega je zapretio carinama od deset odsto na uvoz robe iz osam zemalja Evrope.

Peticija predstavlja kupovinu Kalifornije na šaljiv način, koristeći jezik nalik nekim od nedavnih Trampovih izjava o Grenlandu. Predloženo je da Danska „igra po pravilima SAD“, a obećane su biciklističke staze na Beverli Hilsu, Miki Maus sa vikinškom kacigom…

Navedeno je i da je kampanja „sto odsto stvarna… u našim snovima“.

Organizator peticije Ksavije Duto, koji je švajcarsko-francuskog porekla, dobio je ideju nakon što je na odmoru na Filipinima čuo američkog turistu kako raspravlja o Trampovoj ponudi za Grenland. Kasnije je uključio danske prijatelje i pretvorio koncept u satiru koja je postala viralna. Taj Amerikanac kao da nije shvatao koliko je to bilo poremećeno i apsurdno da predsednik bilo koje zemlje – pogotovo u stabilnoj demokratiji za koju se SAD predstavlja – ponudi ili zapreti preuzimanjem teritorije druge suverene zemlje“, naveo je on za Njuzvik, prenosi Index.hr.

Pokretanjem peticije, kako je naveo, želeo je da istakne koliko su Trampove tvrdnje o Grenlandu apsurdne. Sedište kampanje, kako je naveo, nalazi se „negde na Zemlji, iz strateških i ekonomskih razloga“.

BONUS VIDEO:

Ukazao se krst na nebu tokom plivanja za Časni krst