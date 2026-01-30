KREMLJ POTVRDIO: Rusija prihvatila da se uzdrži od udara na Ukrajinu, na molbu predsednika SAD

PORTPAROL Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je danas da je Rusija prihvatila da se uzdrži od napada na Ukrajinu do 1. februara u skladu sa molbom američkog predsednika Donalda Trampa.

- Moskva je pristala na zahtev predsednika SAD Donalda Trampa da se uzdrži od udara na Ukrajinu do 1. februara kako bi se stvorili povoljni uslovi za pregovore. Govorimo o stvaranju povoljnih uslova za pregovore... Da, naravno, postojao je lični apel predsednika Trampa - saopštio je Peskov, prenela je agencija RIA Novosti.

Tramp je juče izjavio da je lično zamolio Putina da ne napada Kijev i niz drugih gradova u Ukrajini zbog ekstremne hladnoće u narednih nedelju dana.

Specijalni izaslanik Sjedinjenih Američkih Država Stiv Vitkof rekao je da je u najnovijim pregovorima postignut značajan napredak u nastojanjima da se okonča rat u Ukrajini.

Govoreći o mogućem mirovnom sporazumu između Ukrajine i Rusije, Vitkof je na sastanku Kabineta otvorenom za javnost rekao da se "mnogo dobrih stvari" događa između dve strane koje razgovaraju o teritorijalnom sporazumu i da će se pregovori nastaviti iduće nedelje, prenosi CBS.

Predsednik Ukrajine Vladimir Zelenski zahvalio je sinoć Trampu na mogućnosti obezbeđivanja bezbednosti Kijeva i drugih ukrajinskih gradova tokom ekstremnog zimskog perioda.

