KREMLJ POTVRDIO: Rusija prihvatila da se uzdrži od udara na Ukrajinu, na molbu predsednika SAD

30. 01. 2026. u 11:11

PORTPAROL Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je danas da je Rusija prihvatila da se uzdrži od napada na Ukrajinu do 1. februara u skladu sa molbom američkog predsednika Donalda Trampa.

Foto AP

- Moskva je pristala na zahtev predsednika SAD Donalda Trampa da se uzdrži od udara na Ukrajinu do 1. februara kako bi se stvorili povoljni uslovi za pregovore. Govorimo o stvaranju povoljnih uslova za pregovore... Da, naravno, postojao je lični apel predsednika Trampa - saopštio je Peskov, prenela je agencija RIA Novosti.

Tramp je juče izjavio da je lično zamolio Putina da ne napada Kijev i niz drugih gradova u Ukrajini zbog ekstremne hladnoće u narednih nedelju dana.

Specijalni izaslanik Sjedinjenih Američkih Država Stiv Vitkof rekao je da je u najnovijim pregovorima postignut značajan napredak u nastojanjima da se okonča rat u Ukrajini.

Govoreći o mogućem mirovnom sporazumu između Ukrajine i Rusije, Vitkof je na sastanku Kabineta otvorenom za javnost rekao da se "mnogo dobrih stvari" događa između dve strane koje razgovaraju o teritorijalnom sporazumu i da će se pregovori nastaviti iduće nedelje, prenosi CBS.

Predsednik Ukrajine Vladimir Zelenski zahvalio je sinoć Trampu na mogućnosti obezbeđivanja bezbednosti Kijeva i drugih ukrajinskih gradova tokom ekstremnog zimskog perioda.

(Tanjug)

