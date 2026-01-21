"TRAMPE, NISI DOBRODOŠAO" Nasilni protesti uoči dolaska predsednika SAD u Davos (VIDEO)

NASILNI protesti su izbili u nekoliko švajcarskih gradova, dok su američke zastave spaljene, a policija se sukobila sa demonstrantima uoči dolaska predsednika Trampa u Davos, u Švajcarskoj, na Svetski ekonomski forum.

Tramp bi trebalo da stigne u sredu i očekuje se da će održati govor na godišnjem okupljanju globalnih političkih lidera i rukovodilaca kompanija.

Njegova poseta dolazi usred pojačanih tenzija sa evropskim liderima nakon što je Tramp udvostručio svoj pritisak da preuzme Grenland iz razloga nacionalne bezbednosti SAD i odbio da isključi vojne opcije.

Dans plusieurs villes européennes, dont Zurich, des partisans du groupe terroriste PKK/YPG se sont livrés à des affrontements avec les forces de l’ordre. Les violences ont également visé des infrastructures urbaines, causant d’importants dégâts matériels. pic.twitter.com/j3eh1fStjS — M.D.S.E (@mdsemedia) January 21, 2026

Forum u Davosu, održan u istočnoj Švajcarskoj, jedan je od najznačajnijih ekonomskih samita na svetu, koji okuplja šefove država, izvršne direktore, bankare i kreatore politike kako bi razgovarali o globalnoj trgovini, bezbednosti i geopolitici.

Oko 300 demonstranata marširalo je kroz Davos 19. januara kako bi se suprotstavili i forumu i planiranom Trampovom pojavljivanju.

Skandikujući slogane i držeći transparente na kojima je pisalo „Tramp nije dobrodošao“, demonstranti su optužili švajcarske vlasti da legitimišu ono što su nazvali autoritarnom i plutokratskom politikom time što su ugostili američkog predsednika.

Slike sa protesta prikazuju maskirane demonstrante kako pale američke zastave, dok lokalni mediji izveštavaju o razbijenim prozorima i drugoj materijalnoj šteti.

Protesters in Zurich, Switzerland set fire to the US flag, sending a clear message to Trump ahead of the WEF meeting in Davos. pic.twitter.com/9HFnU5CMLz — Catch Up (@CatchUpFeed) January 20, 2026

Švajcarski medij "Swissinfo" je izvestio da su sukobi izbili nakon što je policija krenula da rastera gomilu.

Policajci u punoj opremi za razbijanje demonstracija upotrebili su vodene topove, hemijske iritanse i gumene metke i rekli su da su gađani vatrometom.

Ministar je takođe objavio policijsko saopštenje u kojem se navodi da su „kese sa bojom bacane na fasade, a izlozi prodavnica su razbijeni na uglu ulica Banhofštrase i Uranijaštrase“, a iznos materijalne štete je nepoznat.

Dva policajca su takođe navodno pogođena kamenjem, ali su ostala nepovređena.

Slične demonstracije održane su i na drugim mestima, uključujući i Bern, gde je protest prekinut dok je policija blokirala centar grada.

