"TRAMPE, NISI DOBRODOŠAO" Nasilni protesti uoči dolaska predsednika SAD u Davos (VIDEO)
NASILNI protesti su izbili u nekoliko švajcarskih gradova, dok su američke zastave spaljene, a policija se sukobila sa demonstrantima uoči dolaska predsednika Trampa u Davos, u Švajcarskoj, na Svetski ekonomski forum.
Tramp bi trebalo da stigne u sredu i očekuje se da će održati govor na godišnjem okupljanju globalnih političkih lidera i rukovodilaca kompanija.
Njegova poseta dolazi usred pojačanih tenzija sa evropskim liderima nakon što je Tramp udvostručio svoj pritisak da preuzme Grenland iz razloga nacionalne bezbednosti SAD i odbio da isključi vojne opcije.
Forum u Davosu, održan u istočnoj Švajcarskoj, jedan je od najznačajnijih ekonomskih samita na svetu, koji okuplja šefove država, izvršne direktore, bankare i kreatore politike kako bi razgovarali o globalnoj trgovini, bezbednosti i geopolitici.
Oko 300 demonstranata marširalo je kroz Davos 19. januara kako bi se suprotstavili i forumu i planiranom Trampovom pojavljivanju.
Skandikujući slogane i držeći transparente na kojima je pisalo „Tramp nije dobrodošao“, demonstranti su optužili švajcarske vlasti da legitimišu ono što su nazvali autoritarnom i plutokratskom politikom time što su ugostili američkog predsednika.
Slike sa protesta prikazuju maskirane demonstrante kako pale američke zastave, dok lokalni mediji izveštavaju o razbijenim prozorima i drugoj materijalnoj šteti.
Švajcarski medij "Swissinfo" je izvestio da su sukobi izbili nakon što je policija krenula da rastera gomilu.
Policajci u punoj opremi za razbijanje demonstracija upotrebili su vodene topove, hemijske iritanse i gumene metke i rekli su da su gađani vatrometom.
Ministar je takođe objavio policijsko saopštenje u kojem se navodi da su „kese sa bojom bacane na fasade, a izlozi prodavnica su razbijeni na uglu ulica Banhofštrase i Uranijaštrase“, a iznos materijalne štete je nepoznat.
Dva policajca su takođe navodno pogođena kamenjem, ali su ostala nepovređena.
Slične demonstracije održane su i na drugim mestima, uključujući i Bern, gde je protest prekinut dok je policija blokirala centar grada.
BONUS VIDEO:
