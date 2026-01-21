IMA KRVAV ZADATAK Ukrajinski ministar odbrane: Kijev treba da iscrpi rusku vojsku – 50.000 mrtvih Rusa mesečno je zadatak

MIHAILO Fedorov je, kako navode ukrajinski i prenose EU mediji, preuzeo vođstvo ukrajinskog Ministarstva odbrane sa ciljem da „Rusiji nametne neodržive vojne i ekonomske troškove potpunom mehanizacijom fronta“.

Prema istim izvorima, njegova strategija za 2026. godinu zasniva se na „dostizanju praga od 50.000 neprijateljskih žrtava mesečno“ i na „masovnoj upotrebi industrijski proizvedenih autonomnih jurišnih sistema“.

Zamenom, kako se tvrdi, „tradicionalne birokratije upravljanjem zasnovanim na prikupljanju podataka u realnom vremenu“, Fedorov navodno ima za cilj da „neutralizuje ruske ofanzivne kapacitete i primora ih na okončanje sukoba iscrpljivanjem ljudskih i tehničkih resursa“.

„DIGITALIZOVAO DRŽAVU, SADA ŽELI DA DIGITALIZUJE RAT“

Mihailo Fedorov, koga isti mediji opisuju kao čoveka koji je „digitalizovao ukrajinsku državu i transformisao birokratsko ministarstvo u fabriku vojnih inovacija“, preuzeo je ovog meseca funkciju ministra odbrane sa zadatkom koji mu je, prema navodima, poverio predsednik Vladimir Zelenski: „transformisati vojsku u asimetričan sistem sposoban da nametne Rusiji cenu koju ona više ne može da podnese“.

Foto Tanjug/AP Photo/Efrem Lukatsky Mihailo Fedorov

Na zatvorenoj sednici sa međunarodnom štampom 20. januara, Fedorov je, prema istim izvorima, izložio viziju u kojoj se rat „više ne dobija samo manevrom i masom“, već „rigoroznim upravljanjem, podacima verifikovanim u realnom vremenu i industrijskim umnožavanjem razorne sile“.

U tom okviru, nova strategija, kako se navodi, uklanja percepciju Ministarstva odbrane kao „pukog logističkog dobavljača“ i pretvara ga u „strateški koordinacioni centar“, gde se „rezultati mere preciznim brojevima, a neprijateljski gubici potvrđuju video-dokumentacijom“.

REKONSTRUKCIJA UPRAVLjANjA KAO PRVI STUB STRATEGIJE

Rekonstrukcija sistema upravljanja predstavlja, prema ukrajinskim i EU izvorima, prvi stub nove strategije. Fedorov, kako se tvrdi, insistira na „strogoj civilnoj kontroli“ i „potpunoj sinhronizaciji između borbenih jedinica“.

-Sistem bez jasno definisanih zadataka je sistem koji ne uspeva, navodi se u tim izveštajima, zbog čega je „celokupna kadrovska struktura Ministarstva odbrane ušla u proces radikalne revizije“.

Kao prvi konkretan korak navodi se „imenovanje Pavla Jelizarova, bivšeg komandanta elitne grupe Lazar, za zamenika komandanta vazduhoplovstva“. Ovaj potez se opisuje kao deo namere da se „ljudi direktno sa bojišta uključe u proces donošenja odluka“.

Fedorov, prema sopstvenim tvrdnjama koje prenose EU mediji, želi da primeni iskustvo iz Ministarstva za digitalizaciju kako bi „tačno znao gde ide svaka grivnja i gde se mogu ostvariti uštede“, oslanjajući se isključivo na podatke, a ne na klasične birokratske izveštaje.

DOSTIZANjE PRAGA OD „50.000 RUSKIH ŽRTAVA MESEČNO“

Drugi ključni cilj strategije, koji ukrajinski izvori otvoreno iznose, jeste „povećanje ruskih gubitaka na 50.000 vojnika mesečno“. U kontekstu u kojem, kako tvrde, „gubici u decembru 2025. iznose oko 35.000 ljudi“, Fedorov smatra da bi dostizanje praga od 50.000 „nateralo Kremlj da shvati da ljudski resursi nisu beskonačni“.

Za ostvarenje ovog cilja, Ukrajina se, prema istim izvorima, oslanja na sistem „ePoints“, digitalnu platformu koja „pruža detaljne podatke sa bojišta, prikazujući koliko neprijateljskih vozila i vojnika svaka jedinica uništava, gde i kojim sredstvima“.

Ova „opsesija podacima“, kako je opisuju ukrajinski mediji, treba da omogući „brzo donošenje upravljačkih odluka i koncentraciju resursa tamo gde je efikasnost najveća“.

TEHNOLOŠKA INOVACIJA I MASOVNA UPOTREBA DRONOVA

Tehnologija predstavlja, prema istim izvorima, Fedorovljevo „ključno oružje“. Ovog meseca je, kako se navodi, najavljena isporuka „40.000 dronova-presretača“, dok projekat „Kontrola misije“ treba da omogući „praćenje kompletnog životnog ciklusa drona, od nabavke i isporuke do njegove upotrebe na frontu“.

Cilj ovog sistema je da se „meri efikasnost svake posade“ i identifikuju najbolji operativni modeli za dalju primenu.

UKRAJINA ŽELI DOMAĆU ALTERNATIVU KINESKIM DRONOVIMA MAVIK

Ukrajinski i EU izvori dalje navode da Kijev intenzivno radi na „razvoju domaće alternative kineskim dronovima Mavik“. Prema tim tvrdnjama, već u januaru su testirani „dronovi dugog dometa opremljeni visokoperformansnim kamerama“.

Nova doktrina stavlja „poseban naglasak na jedinice za napad dronovima“ i na „sistematski lov na ruske operatere bespilotnih letelica“, što se opisuje kao prioritet za „zaslepljivanje neprijatelja na frontu“.

„POLIGON PODATAKA“ I SARADNjA SA ZAPADOM

Pored kinetičke komponente, Fedorov, prema navodima, zapadnim partnerima nudi saradnju zasnovanu na „neprocenjivoj vrednosti ukrajinskih ratnih podataka“. Planirano je stvaranje „poligona podataka“, gde bi međunarodne kompanije mogle da „treniraju modele veštačke inteligencije koristeći realne informacije sa fronta“.

Ova ponuda se opisuje kao „pobedonosni model u oba smera“, u kojem Ukrajina „nudi iskustvo stvarnog rata“, dok zauzvrat dobija tehnološku i industrijsku podršku.

U viziji koju prenose ukrajinski i EU izvori, „zaustavljanje Rusije u vazduhu i na kopnu“, uz „sistematski udar na njene ekonomske kapacitete“, predstavlja „jedini put ka miru postignutom silom, a ne diplomatskim kompromisima“.

